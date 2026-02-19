Αυστρία: «Εκείνη μου είπε να φύγω» λέει ο ορειβάτης που άφησε τη σύντροφό του να πεθάνει από το κρύο στην κορυφή του ψηλότερου βουνού

Ξεκίνησε η δίκη του ορειβάτη από την Αυστρία, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια μετά τον θάνατο της συντρόφου του από υποθερμία, όταν την άφησε στην κορυφή του ψηλότερου βουνού της χώρας και έφυγε.

Στην απολογία του, ο ορειβάτης από την Αυστρία επέμεινε, μεταξύ άλλων, πως είναι ένας ερασιτέχνης αναβάτης, προσθέτοντας πως η σύντροφός του ήταν εκείνη που του ζήτησε να φύγει την κρίσιμη ώρα για να αναζητήσει βοήθεια.

Η 33χρονη Κέρστιν Γκέρτνερ, πέθανε από το ψύχος στις 19 Ιανουαρίου 2025, περίπου 50 μέτρα κάτω από την κορυφή του Γκροσγκλόκνερ, του υψηλότερου βουνού της Αυστρίας, έπειτα από ανάβαση άνω των 17 ωρών με τον 36χρονο σύντροφό της, Τόμας Πλάμπεργκερ.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η φερόμενη εσφαλμένη κρίση του Τόμας Π. και η προθυμία του, ως πιο έμπειρου ορειβάτη, να αναλάβει ρίσκα τον καθιστούν ποινικά υπεύθυνο για τον θάνατό της, σε μια υπόθεση που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις για τα ορεινά αθλήματα και έχει προκαλέσει συζήτηση στην Αυστρία και πέραν αυτής.

Σε περίπτωση καταδίκης, ο Τόμας Π. αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως τριών ετών.

Η μοιραία ανάβαση

Το ζευγάρι ξεκίνησε την ανάβαση το πρωί της 18ης Ιανουαρίου, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν, με αποτέλεσμα να παλεύουν στο σκοτάδι και σε θερμοκρασίες που έπεσαν σχεδόν στους -9 βαθμούς Κελσίου, με αίσθηση ψύχους -20 βαθμών και ριπές ανέμου έως 45 μίλια την ώρα. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου του Ίνσμπρουκ, όπου διεξάγεται από σήμερα η δίκη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Τόμας Π. άφησε την Κέρστιν Γ. περίπου στις 2 τα ξημερώματα, σε κατάσταση εξάντλησης και χωρίς επαρκή προστασία, όταν κατέβηκε από το βουνό για να ζητήσει βοήθεια. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Ο δικηγόρος του, Κουρτ Γέλινεκ, χαρακτήρισε τον θάνατο της Κέρστιν Γ. «τραγικό δυστύχημα».

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον Τόμας Π. ότι παρέβη τις υποχρεώσεις του ως πιο έμπειρος ορειβάτης, απαριθμώντας εννέα σοβαρά σφάλματα. Μεταξύ αυτών, ότι συνέχισε την ανάβαση παρότι η Κέρστιν Γ. «δεν είχε ποτέ πραγματοποιήσει αλπική διαδρομή τέτοιας διάρκειας, δυσκολίας και υψομέτρου» και παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι το ζευγάρι ξεκίνησε δύο ώρες αργότερα από το συνιστώμενο και ότι δεν διέθετε επαρκή εξοπλισμό για έκτακτη διανυκτέρευση. Οι αρχές σημειώνουν ακόμη ότι ο Τόμας Π. δεν ενημέρωσε τη σύντροφό του πως οι μπότες snowboard που φορούσε ήταν ακατάλληλες για το συγκεκριμένο έδαφος.

Οι εισαγγελείς αποδίδουν επίσης αμέλεια στο γεγονός ότι δεν αποφάσισε να επιστρέψουν εγκαίρως, ούτε κάλεσε άμεσα σε βοήθεια πριν πέσει η νύχτα, ενώ –κατά το κατηγορητήριο– δεν έστειλε σήμα κινδύνου σε ελικόπτερο διάσωσης που πέρασε από την περιοχή.

«Περίπου στις 2 τα ξημερώματα, ο κατηγορούμενος άφησε τη σύντροφό του απροστάτευτη, εξαντλημένη, υποθερμική και αποπροσανατολισμένη, περίπου 50 μέτρα κάτω από τον σταυρό της κορυφής του Γκροςγκλόκνερ», ανέφερε ο Μάιρ.

Ο Γέλινεκ αμφισβητεί την εκδοχή της εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι η ανάβαση είχε οργανωθεί από κοινού, ότι και οι δύο ήταν «επαρκώς έμπειροι, κατάλληλα προετοιμασμένοι και σωστά εξοπλισμένοι», διέθεταν «σχετική αλπική εμπειρία» και βρίσκονταν «σε άριστη φυσική κατάσταση».

Η μητέρα της, Γκέρτραουντ Γ., η οποία αναμένεται να καταθέσει στο δικαστήριο, στέκεται στο πλευρό του, έχει δηλώσει ότι δεν θεωρεί υπεύθυνο τον Τόμας Π. για τον θάνατο της κόρης της και έχει κάνει λόγο για «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του.