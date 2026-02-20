Αυστρία: Ένοχος για ανθρωποκτονία ο ορειβάτης που άφησε τη σύντροφό του να πεθάνει στο υψηλότερο βουνό – Είχε εγκαταλείψει κι άλλη γυναίκα στο ίδιο σημείο

Ένοχος για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια κρίθηκε 37χρονος Αυστριακός ορειβάτης, ο οποίος άφησε τη 33χρονη σύντροφό του να πεθάνει από το κρύο στο υψηλότερο βουνό της Αυστρίας το Γκροσκλόκνερ, προκειμένου να αναζητήσει βοήθεια, τον Ιανουάριο του 2025. Νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι είχε επαναλάβει το ίδιο μοτίβο δύο χρόνια πριν, το 2023, ευτυχώς όχι με τραγική κατάληξη.

Το δικαστήριο του Ίνσμπρουκ επέβαλε στον ορειβάτη από την Αυστρία ποινή πέντε μηνών φυλάκισης με αναστολή και πρόστιμο 9.400 ευρώ.

Η ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια τιμωρείται στην Αυστρία με ποινή κάθειρξης έως και τριών ετών. Σύμφωνα με τον Guardian, η υπόθεση θεωρείται σπάνια για τα αυστριακά δεδομένα, καθώς, παρότι τα ορειβατικά ατυχήματα δεν είναι ασυνήθιστα, οι ποινικές διώξεις σε τέτοιες περιπτώσεις είναι περιορισμένες.

Στο επίκεντρο της δίκης βρέθηκε το ζήτημα της νομικής ευθύνης σε ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου, όπου οι αναβάτες κινούνται κατά κανόνα με δική τους ευθύνη.

An Austrian court found a 37-year-old amateur mountaineer guilty of manslaughter over his girlfriend's death of cold near Austria's highest summit after he left her to fetch help when she could not go on https://t.co/8xS9QJUm5j pic.twitter.com/tjvowuUph4
February 20, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, πριν από τον θάνατο της 33χρονης το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει μια εξαιρετικά απαιτητική ανάβαση που διήρκησε περισσότερες ώρες απ’ όσες είχαν υπολογίσει. Όταν έφτασαν περίπου 50 μέτρα κάτω από την κορυφή, ήταν ήδη νύχτα, η γυναίκα ήταν εξαντλημένη και δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Ο κατηγορούμενος, που ταυτοποιήθηκε ως Τόμας Π., αποφάσισε να κατευθυνθεί σε ορειβατικό καταφύγιο για να ζητήσει βοήθεια, αφήνοντας τη σύντροφό του Κέρστιν Γκ. εκτεθειμένη σε ισχυρούς ανέμους. Δεν τη σκέπασε με την κουβέρτα έκτακτης ανάγκης ούτε χρησιμοποίησε τον υπνόσακο επιβίωσης που υπήρχε στο σακίδιό της. Όπως δήλωσε στο δικαστήριο, η κατάσταση ήταν «ιδιαίτερα αγχωτική», χωρίς ωστόσο να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς γιατί δεν την προστάτεψε με τον διαθέσιμο εξοπλισμό.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η παράλειψη αυτή συνιστούσε βαριά αμέλεια που συνέβαλε καθοριστικά στον θάνατο της 33χρονης, σε συνθήκες ακραίου ψύχους και θυελλωδών ανέμων.

Είχε εγκαταλείψει ξανά γυναίκα

Ο δικαστής Νόρβερτ Χόφερ, έμπειρος ορειβάτης κι ο ίδιος που συνεργάζεται με ομάδες διάσωσης στο Τιρόλο, δήλωσε ότι ο Τόμας Π. ήταν ένας εξαιρετικός ορειβάτης, αλλά η σύντροφός του υπολειπόταν σοβαρά σε ορειβατική ικανότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζευγάρι θα έπρεπε να είχε επιστρέψει, καθώς η Κέρστιν Τζ. δεν είχε αρκετή πείρα σε χειμερινές συνθήκες ορειβασίας.

Οπως κατέθεσε μάρτυρας στο δικαστήριο, ο Τόμας Π. είχε κάνει κάτι ανάλογο στο παρελθόν. Σύμφωνα με την πρώην φίλη του, Αντρεα Μπ., την είχε αφήσει και εκείνη μόνη της σε άλλη εκδρομή στο Γκροσγκλόκνερ, το 2023.

Οπως είπε η μάρτυρας, είχε φτάσει στα όριά της, ένιωθε ζάλη και ο φακός της είχε σβήσει. Εκλαιγε και φώναζε, όταν ξαφνικά εκείνος εξαφανίστηκε, προχωρώντας μπροστά και αφήνοντάς την πίσω.

Τα αυστριακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν, επικαλούμενα την ακροαματική διαδικασία, ότι η ομάδα διάσωσης βουνών βρήκε τη σορό της Κέρστιν κρεμασμένη ανάποδα από έναν βράχο.

Ενας από τους διασώστες είπε στο δικαστήριο ότι φορούσε το σακίδιό της και το κεφάλι της ήταν γερμένο προς τα πίσω. Τα μάτια της ήταν ανοιχτά, δεν φορούσε γάντια και τα μποτάκια της ήταν λυτά. «Μας εξέπληξε το γεγονός ότι παρέμεινε σε αυτή τη θέση». Αν ο άνεμος ήταν πιο δυνατός, «θα είχε πέσει από τη νότια πλευρά».

Η εισαγγελία ανέφερε ότι επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι με ταχύτητα έως 74 χλμ./ώρα και, παρότι ο υδράργυρος έδειχνε -8 °C, η αίσθηση της θερμοκρασίας έφτανε τους -20 °C.

Υποστήριξε πως, ως ο πιο έμπειρος ορειβάτης, ο Τόμας Π. ήταν «ο υπεύθυνος οδηγός της εκδρομής».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο Τόμας Π. δεν επέστρεψε στη σύντροφό του ούτε κάλεσε βοήθεια εγκαίρως για να τη βοηθήσει. Κυρίως, όμως, δεν έπρεπε ποτέ να επιτρέψει να βρεθούν αμφότεροι σε αυτή την κατάσταση.

«Η ίδια του ζήτησε να φύγει για βοήθεια»

Από την πλευρά του, ο Τόμας Π. δήλωσε αθώος, εκφράζοντας από το εδώλιο τη βαθιά θλίψη του. Μάλιστα υποστήριξε ότι «η ίδια του είπε να φύγει για να αναζητήσει βοήθεια».

Ο δικηγόρος του, Κουρτ Γέλινεκ, είπε ότι το ζευγάρι βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη και αγχωτική κατάσταση, λέγοντας πως η Κέρστιν δεν ήταν άπειρη και ήταν ενήμερη για την κατάσταση που επικρατούσε.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα της, Γκέρτραουντ Γ. έχει δηλώσει ότι δεν θεωρεί υπεύθυνο τον Τόμας Π. για τον θάνατο της κόρης της και έχει κάνει λόγο για «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του.