Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία στο West Midlands της Βρετανίας της γυναίκας που βρέθηκε τεμαχισμένη σε βαλίτσες στο δάσος του Dean.

Πρόκειται για την 28χρονς Φίνιξ Νέτς, η οποία ζούσε σε ένα καταφύγιο γυναικών στο Μπέρμιγχαμ και το σώμα της βρέθηκε την περασμένη τρίτη, με τους αστυνομικούς να μην μπορούν να πιστέψουν την σκληρότητα του εγκλήματος.

Η άτυχη γυναίκα είχε να μιλήσει με την οικογένειά της από τον Απρίλιο, ενώ το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο από την περασμένη Τρίτη.

Οι αρχές που ερευνούν την απίστευτη αυτή υπόθεση φαίνεται να έχουν καταλήξει σε δυο υπόπτους, μια 27χρονη γυναίκα και έναν 38χρονο άνδρα

Το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε κοντά στο Κόλεφορντ στο Δάσος του Ντιν όταν ένας ντόπιος κάλεσε την αστυνομία όταν είδε κάποιες περίεργες κινήσεις από ένα αυτοκίνητο.

