Το γλυπτό, ένας τριών τόνων μεταλλικός κύκλος με διάμετρο περίπου επτά μέτρων και ένα bitcoin στο εσωτερικό του, τοποθετήθηκε στο κέντρο ενός κυκλικού κόμβου για να συμβολίζει την αποκεντρωμένη φύση της συνδεσιμότητας.

Το μνημείο που εξυμνεί τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών ανεγέρθηκε από τη δημοτική αρχή της σλοβενικής πόλης με την οικονομική υποστήριξη δύο τοπικών blockchain εταιρειών, τις 3fs και Bitstamp, σύμφωνα με το σλοβενικό πρακτορείο ειδήσεων STA.

Φέτος θα συμπληρωθούν δέκα χρόνια από τότε που ο Σατόσι Νακαμότο (Satoshi Nakamoto), ένα άγνωστο πρόσωπο ή μία ομάδα ανθρώπων εφηύραν την blockchain, την πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων και κρυπτογράφησης, που τροφοδοτεί Bitcoins, διαδικτυακά νομίσματα.

Το Bitcoin είναι μία καινοτόμος μέθοδος άντλησης κεφαλαίων από το επενδυτικό κοινό, κατά την οποία ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, παρέχει εικονικό νόμισμα ως αντάλλαγμα για επίσημα αναγνωρισμένα νομίσματα.

Ωστόσο η δημοτική αρχή της πόλης Κραν τονίζει ότι η τεχνολογία blockchain προσφέρει πολλά περισσότερα από ό,τι υποδεικνύει η πρόσφατη τρέλα για τα κρυπτονομίσματα.

Επειδή είναι αποκεντρωμένη, ένα «αποκεντρωμένο βιβλίο συναλλαγών» μπορεί να έχει εφαρμογή σε περισσότερα πεδία, ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχουν πόροι οι οποίοι πρέπει κάπως να μοιραστούν, στην υγειονομική περίθαλψη, τη δημόσια διοίκηση, την εφοδιαστική και σε πολλούς άλλους τομείς.

Το Blockchain είναι ένα τεχνολογικό ορόσημο, το οποίο τα άτομα θα θεωρούν δεδομένο στις καθημερινές τους δουλειές στο μέλλον, εκτιμά η δημοτική αρχή της σλοβενικής πόλης.

Το μνημείο σχεδιασμένο από τον Σέλμαν Τσόροβιτς, δημιουργήθηκε από το Αλεξάντερ Φραντσέσκιν και τα αποκαλυπτήριά του έγιναν στις 13 Μαρτίου.

Το μνημείο υποστηρίχθηκε οικονομικά από το Bitstamp, ένα από τα παλαιότερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και τον «σπόρο» του Iryo (συμμετοχικό δίκτυο που χρησιμοποιεί blockchain και στοχεύσει στη βελτίωση της κατάστασης της τεχνολογίας στην υγειονομική περίθαλψη) την VC-3fs εταιρεία λογισμικών τελευταίας τεχνολογίας.

Η Σλοβενία είναι μια μικρή χώρα, αλλά μεγάλη δύναμη στον κόσμο του blockchain.

Τον Οκτώβριο του 2017, ο πρόσφατα παραιτηθείς πρωθυπουργός της Σλοβενίας, Μίρο Τσέραρ, ανακοίνωσε ότι η χώρα στοχεύει να εδραιωθεί ως κύριος προορισμός της τεχνολογίας blockchain στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Έχουμε φανταστικές blockchain νεοφυείς επιχειρήσεις, έχουμε άτομα με ισχυρή επιρροή στο blockchain και στα ICO (αρχικές προσφορές νομισμάτων) και η κυβέρνησή μας είναι πολύ φιλική προς τις επιχειρήσεις blockchain.

