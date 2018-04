Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στο Μάντσεστερ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε κόσμο, στο Μάντσεστερ. Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή στο βόρειο Μάτσεστερ, έξω από εμπορικό κέντρο.

Τέσσερις από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά τραύματα, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν στα πόδια.

There is a huge emergency services presence by Harpurhey market. We understand several people have been hit by a car. pic.twitter.com/q6AYA70NCW

