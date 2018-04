Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς έξω από μουσουλμανικό ναό στο Μπέρμιγχαμ

Σύμφωνα με τα Βρετανικά ΜΜΕ, το αυτοκίνητο ήταν χρώματος ασημί, και έπεσε πάνω σε δύο άνδρες. Στην συνέχεια ο οδηγός διέφυγε, με την αστυνομία να μην αποκλείει ακόμα το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

Πλέον έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό ώστε να εντοπιστεί ο δράστης. Όπως μεταδίδεται, ο ένας από τους τραυματίες έχει χτυπήσει στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί στην δημοσιότητα λεπτομέρειες για τον αν κινδυνεύει η ζωή κάποιου εκ των δύο.

Two people were injured in a road traffic collision in #MarketDrayton last night. One man was trapped in the wreckage for almost an hour https://t.co/MgAQXSdBDa pic.twitter.com/Gj7dE1DniR

— West Midlands Ambulance Service (@OFFICIALWMAS) 27 Απριλίου 2018