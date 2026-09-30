Θρήνος για τον ηθοποιό Τσαντ Λόου – Πέθανε η 13χρονη κόρη του, Φιόνα

Την απώλεια της μικρής τους κόρη ανακοίνωσαν ο ηθοποιός Τσαντ Λόου και η σκηνοθέτης σύζυγό του Κιμ Πέιντερ.

«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από την απώλεια της αγαπημένης μας Φιόνα Χέπλερ Λόου» αναφέρεται στη δήλωσή του ηθοποιού στο περιοδικό People, αποχαιρετώντας την ως «ένα γεμάτο αγάπη, έξυπνο και δημιουργικό κορίτσι που λάτρευε τον χορό».

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«Τη λάτρευαν οι αδελφές της και την αγαπούσαν βαθιά οι γονείς της. Στην πραγματικότητα ήταν το φως της ζωής μας. Ο χαμός της είναι συντριπτικός για την οικογένειά μας και ζητάμε τις προσευχές σας καθώς και σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας αυτή τη στιγμή», τονίζεται ενώ στη συνέχεια η οικογένεια παρέπεμψε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας στη γραμμή υποστήριξης 988 των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει επιπλέον λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου της 13χρονης.

Η Φιόνα γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2012 και ήταν η δεύτερη κόρη της οικογένειας. Το μεσαίο της όνομα, Χέπλερ, ήταν το πατρώνυμο της μητέρας του ηθοποιού, το οποίο φέρει και ο αδελφός του Ρομπ Λόου (Rob Hepler Lowe).

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 και έχουν αποκτήσει δύο ακόμη παιδιά, τη 17χρονη Μέιμπελ και τη 10χρονη Νίξι.