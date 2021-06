Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Σατζίντ Τζάβιντ θα αντικαταστήσει τον Ματ Χάνκοκ στο υπουργείο Υγείας, μετά την παραίτηση του τελευταίου, νωρίτερα το Σάββατο, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

Ο Τζάβιντ παραιτήθηκε πέρσι από την κυβέρνηση αφού αρνήθηκε να αποπέμψει τους πολιτικούς συμβούλους του, όπως του είχε ζητήσει ο Τζόνσον. Τώρα λοιπόν θα αντικαταστήσει τον Χανκοκ, που παραιτήθηκε νωρίτερα, αφού παραδέχτηκε ότι παραβίασε τους κανόνες προστασίας από την Covid-19 καθώς αγκάλιασε και φίλησε μια σύμβουλό του μέσα στο γραφείο του.

Η Ντάουνινγκ Στριτ έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή παραίτησης αλλά και την απάντηση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος δηλώνει ότι «λυπάται» για την εξέλιξη αυτήν.

Ο 42χρονος πολιτικός, που είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, παραιτήθηκε αφού η εφημερίδα The Sun δημοσίευσε φωτογραφίες του στις οποίες φιλάει την γυναίκα, την οποία είχε διορίσει ο ίδιος για να εποπτεύει την αποδοτικότητα του υπουργείου.

