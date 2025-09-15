Κόσμος

Big Brother στο γραφείο: Η σκιά του «bossware» πάνω σε emails και σερφάρισμα – Η τάση προκαλεί ανησυχία

Σχεδόν το 1/3 των εργοδοτών στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθεί τους εργαζόμενους με «bossware»
Γραφείο υπάλληλοι
Photo by: Oliver Berg / picture-alliance / dpa / AP Images

Σχεδόν το 1/3 των εργοδοτών στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθεί τους εργαζόμενους με «bossware». Πρόκειται για λογισμικό που επιτρέπει στους εργοδότες να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των υπαλλήλων τους, με τις πιο συνηθισμένες μεθόδους να περιλαμβάνουν τον έλεγχο των e-mails και του διαδικτυακού σερφαρίσματος.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Chartered Management Institute (CMI), περίπου το ένα τρίτο των εργοδοτών στο Ηνωμένο Βασίλειο κάνουν χρήση τέτοιων εργαλείων. Ωστόσο, η αποδοχή αυτής της πρακτικής από τους εργαζομένους και τους διευθυντές δεν είναι καθολική.

Οι ιδιωτικές εταιρείες είναι πιο πιθανό να εφαρμόζουν συστήματα παρακολούθησης κατά την εργασία, ενώ ένας στους επτά εργοδότες καταγράφει ή ελέγχει την οθόνη των εργαζομένων, σύμφωνα με πανεθνική έρευνα που εκτιμά την έκταση του «κατασκοπεύματος» σε γραφεία.

Τα ευρήματα, που κοινοποιήθηκαν στον Guardian, βασίζονται στις απαντήσεις εκατοντάδων διευθυντικών στελεχών στο Ηνωμένο Βασίλειο και δείχνουν ότι υπάρχει πρόσφατη αύξηση της παρακολούθησης της εργασίας.

Το 2023, λιγότερο από το ένα πέμπτο των εργαζομένων πίστευε ότι παρακολουθούνταν από τον εργοδότη τους, σύμφωνα με το Information Commissioner’s Office (ICO). Το γεγονός ότι περίπου το ένα τρίτο των διευθυντών δηλώνει πως οι οργανισμοί τους παρακολουθούν τις διαδικτυακές δραστηριότητες των εργαζομένων σε εταιρικές συσκευές πιθανότατα υποτιμά την πραγματικότητα, καθώς περίπου το ίδιο ποσοστό ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τι παρακολουθεί ο οργανισμός τους.

Πολλά από τα συστήματα παρακολούθησης στοχεύουν στην πρόληψη εσωτερικών απειλών και στην προστασία ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και στον εντοπισμό πτώσεων στην παραγωγικότητα.

Ωστόσο, η τάση αυτή φαίνεται να προκαλεί ανησυχία.

Ένα σημαντικό ποσοστό των διευθυντών αντιτίθεται στην πρακτική, υποστηρίζοντας ότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη προς το προσωπικό και εισβάλει στην προσωπική τους ιδιωτικότητα.

Ένας διευθυντής σε ασφαλιστική εταιρεία, που αναπτύσσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση της οθόνης των εργαζομένων, χαρακτήρισε την κατάσταση «ανησυχητική»:

«Δεν εμπιστεύονται τους υπαλλήλους τους να κάνουν τη δουλειά τους και θέλουν να τους αντικαταστήσουν με AI;» είπε.

Μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης εργαζομένων προσφέρει αναφορές για τον «χαμένο χρόνο», την «παρακολούθηση παραγωγικότητας» και τη χρήση μη εγκεκριμένων AI ή social media, καθώς και «πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τη συμπεριφορά των εργαζομένων, περιλαμβανομένων στιγμιότυπων οθόνης, εγγραφών οθόνης, πληκτρολογήσεων και χρήσης εφαρμογών».

Απαντώντας στα ευρήματα, το ICO δήλωσε ότι οι εργοδότες «πρέπει να ενημερώνουν τους εργαζομένους για τη φύση, την έκταση και τους λόγους της παρακολούθησης» και τόνισε ότι η υπερβολική παρακολούθηση «μπορεί να υπονομεύσει την ιδιωτικότητα, ειδικά αν εργάζονται από το σπίτι». Προειδοποίησε ότι θα «αναλάβει δράση αν χρειαστεί».

Πέρυσι, το ICO εμπόδισε την εταιρεία outsourcing Serco να χρησιμοποιεί τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου και δακτυλικών αποτυπωμάτων για την παρακολούθηση παρουσιών σε αλυσίδα κέντρων αναψυχής.

Σύμφωνα με το CMI, η παρακολούθηση συνήθως περιορίζεται σε ελέγχους ώστε να μην αποκτούν πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Ωστόσο, προειδοποιεί: «Υπάρχει μακροπρόθεσμη επίπτωση αν αισθάνεστε ότι είναι σαν Big Brother και ότι σας παρακολουθούν».

Άλλα πρόσφατα παραδείγματα περιλαμβάνουν τα σχέδια της HSBC να εγκαταστήσει μεγάλο αριθμό καμερών ασφαλείας – 1.754 σύμφωνα με εκτιμήσεις – και βιομετρικούς αναγνώστες με χρήση παλαμών στα νέα γραφεία της στο Λονδίνο.

Αν τα χάσατε

Η λογιστική εταιρεία PwC εισήγαγε πρόσφατα σύστημα «φανάρι κυκλοφορίας» χρησιμοποιώντας δεδομένα από swipe κάρτες και wifi για να ελέγξει αν οι εργαζόμενοι παρίστανται στο γραφείο τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα. Εκπρόσωπος της PwC δήλωσε ότι αυτό «γίνεται αποδεκτό από την πλειονότητα των εργαζομένων».

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το 53% των διευθυντών υποστηρίζει την παρακολούθηση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων των εργαζομένων σε εταιρικές συσκευές, αλλά το 42% αντιτίθεται, κυρίως επειδή υπονομεύει την εμπιστοσύνη, ενώ πιστεύουν ότι δεν βελτιώνει την απόδοση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά ή να οδηγήσει σε άδικες αξιολογήσεις ή πειθαρχικά μέτρα.

