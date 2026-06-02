Ρούμπιo: Ισραήλ και Λίβανος θα είχαν καταλήξει σε συμφωνία αν δεν υπήρχε η Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία «ακόμη και αύριο» αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολάχ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

«Το Ισραήλ δεν έχει καμία εδαφική διεκδίκηση στον Λίβανο. Η Χεζμπολάχ είναι το μοναδικό εμπόδιο», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, στην ακρόασή του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

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Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επανέλαβε ότι «χωρίς το Ιράν, δεν θα υπήρχε Χεζμπολάχ», υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ, που έχουν αναλάβει ρόλο μεσολαβητή, επιμένουν να διαχωριστούν οι ισραηλινολιβανέζικες διαπραγματεύσεις από εκείνες με το Ιράν, κάτι όμως που απορρίπτεται από την Τεχεράνη.

Οι πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου έγιναν δεκτοί σήμερα (02/06/2026) στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, για τον νέο γύρο απευθείας συνομιλιών, που είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει δύο ημέρες.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατό στη Βηρυτό και η Χεζμπολάχ από την πλευρά της υποσχέθηκε να σταματήσει πλήρως τα πυρά.

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Ο Ρούμπιο είπε ότι η δέσμευση της Χεζμπολάχ μεταφέρθηκε στην Ουάσιγκτον «από τις λιβανέζικες αρχές».

Οι συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ συνεχίζονταν, παρά την κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε στις 17 Απριλίου και παρατάθηκε μία φορά.

Από ισραηλινά πλήγματα το βράδυ της Δευτέρας σκοτώθηκαν τουλάχιστον έξι άνθρωποι στον νότιο Λίβανο, ανεβάζοντας στα 13 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων μέσα σε μία ημέρα.

Σήμερα, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκέτας εναντίον ισραηλινού άρματος στη Χαντάθα, λέγοντας ότι μάχεται «κατά της προώθησης των ισραηλινών δυνάμεων».