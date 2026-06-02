Απίστευτη καραμπόλα στη Γαλλία: Οδηγός νταλίκας κοιμήθηκε στο τιμόνι και τράκαρε με 23 αυτοκίνητα – Πάνω από 37 οι τραυματίες

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 02.06.2026 στην πόλη Αντίμπ της Γαλλίας, όταν μία νταλίκα βγήκε εκτός ελέγχου και έπεσε πάνω σε δεκάδες οχήματα. Η σφοδρή καραμπόλα προκάλεσε πανικό στους οδηγούς και τους περαστικούς, ενώ ο απολογισμός των τραυματιών αυξάνεται συνεχώς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νταλίκα συγκρούστηκε με τουλάχιστον 23 αυτοκίνητα, μετατρέποντας τον δρόμο της Γαλλίας σε σκηνή βγαλμένη από ταινία τρόμου. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 37 τραυματίες από την καραμπόλα, ανάμεσά τους και τρεις αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο.

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Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός της νταλίκας φέρεται να αποκοιμήθηκε ενώ βρισκόταν στο τιμόνι, χάνοντας τον έλεγχο της νταλίκας. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του αμέσως μετά το τροχαίο και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

[ FRANCE ] Un énorme carambolage a fait au moins 37 blessés à Antibes. Le poids lourd aurait dévalé une pente sans freiner avant l’impact. (source : presse)#France pic.twitter.com/fRpAYRbX4e — Le Média Politique (@LeMediaPolitiFR) June 2, 2026

[ FRANCE ]



Autre vidéo montrant l’interpellation du conducteur du poids lourd ayant percuté plusieurs dizaines de véhicules à Antibes.

pic.twitter.com/4AKQSPEJfT https://t.co/e4eNQ123Jy — Little Think Tank (@L_ThinkTank) June 2, 2026

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Antibes : un spectaculaire carambolage entre un poids lourd et une vingtaine de voitures, 37 blessés



#LE20H @GillesBouleau pic.twitter.com/3AuwHM9GU1 — TF1Info (@TF1Info) June 2, 2026

Πολλά από τα εμπλεκόμενα οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ διασώστες και πυροσβέστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν άτομα που παραμένουν παγιδευμένα μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, με 40 πυροσβέστες και 18 οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενώ ασθενοφόρα και αστυνομικοί συνεχίζουν να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της διάσωσης και της αποκατάστασης της κυκλοφορίας.