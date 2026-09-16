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Bloomberg: Η Γερμανία προετοιμάζει τα νοσοκομεία της για το ενδεχόμενο πολέμου με τη Ρωσία – Σενάρια για 1.000 τραυματίες την ημέρα

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα παλιό υπόγειο στρατιωτικό νοσοκομείο στην πόλη Ουλμ, στη νοτιοδυτική Γερμανία, που κατασκευάστηκε το 1979, την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου
Γερμανία
Γερμανία / REUTERS / Annegret Hilse
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Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι σε θέση να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ έως το 2029 και τώρα η χώρα καταρτίζει σχέδια έκτακτης ανάγκης στα νοσοκομεία.

Όπως αποκαλύπτει ο Bloomberg, η Γερμανία προχωρά εσπευσμένα σε ένα σχέδιο μετατροπής των νοσοκομείων σε νοσοκομεία – καταφύγια, φοβούμενο ότι ένα χτύπημα απ0ό τη Ρωσία μπορεί να μην απέχει τόσο πολύ. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα παλιό υπόγειο στρατιωτικό νοσοκομείο στην πόλη Ουλμ, στη νοτιοδυτική Γερμανία. Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε το 1979, την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, με στόχο να μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της ακόμη και σε περίπτωση πυρηνικού πλήγματος.

Το καταφύγιο, που παρέμενε ουσιαστικά ανενεργό για σχεδόν τρεις δεκαετίες, μπορεί να φιλοξενήσει έως και 2.000 ανθρώπους για διάστημα 90 ημερών.

Πλέον, ο γερμανικός στρατός εξετάζει την επαναφορά του σε επιχειρησιακή κατάσταση, καθώς η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα επαναφέρει σενάρια που θεωρούνταν ξεπερασμένα.

Η Γερμανία έχει ξεκινήσει συνολική αξιολόγηση των δυνατοτήτων του συστήματος υγείας της για την περίπτωση μεγάλης στρατιωτικής κρίσης. Η διαδικασία επιταχύνθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την αύξηση των λεγόμενων υβριδικών απειλών, όπως κυβερνοεπιθέσεις και περιστατικά με drones.

Τον περασμένο μήνα, οι γερμανικές αρχές διερεύνησαν επίθεση με drone σε αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ νοσοκομεία έχουν βρεθεί στο στόχαστρο κυβερνοεπιθέσεων.

Σενάριο για έως 1.000 τραυματίες στρατιώτες την ημέρα

Μελέτη της Bundeswehr που εξετάζει πιθανά σενάρια σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης σε χώρα του ΝΑΤΟ εκτιμά ότι η Γερμανία θα μπορούσε να χρειαστεί να διαχειριστεί έως και 1.000 τραυματίες στρατιώτες ημερησίως.

Τα πέντε στρατιωτικά νοσοκομεία της χώρας θα έφταναν γρήγορα στα όριά τους, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η συμμετοχή των πολιτικών νοσοκομείων, όπως προβλέπει η γερμανική νομοθεσία σε περίπτωση πολέμου.

Η πίεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε δύσκολες αποφάσεις για την κατανομή πόρων και τη λεγόμενη διαλογή περιστατικών, δηλαδή την προτεραιοποίηση ασθενών ανάλογα με τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Ο επικεφαλής ιατρικός διευθυντής του στρατιωτικού νοσοκομείου της Ουλμ, Μπένεντικτ Φρίμερτ, περιέγραψε την κατάσταση με ιδιαίτερα αυστηρούς όρους.

«Είναι το σύστημα υγείας μας προετοιμασμένο για αυτό; Η μόνη απάντηση είναι: όχι», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε έναν «μαραθώνιο» προετοιμασίας.

Τα γερμανικά νοσοκομεία εξετάζουν πλέον ακόμη και μέτρα προστασίας από επιθέσεις με drones, όπως φυσικά εμπόδια, ενισχυμένα σημεία ασφαλείας και μεγαλύτερα αποθέματα φαρμάκων και υγειονομικού υλικού.

Παράλληλα, ειδικοί προειδοποιούν ότι το μοντέλο παραγωγής «just in time», που βασίζεται σε χαμηλά αποθέματα και γρήγορες παραδόσεις, δεν είναι κατάλληλο για περιόδους κρίσης.

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