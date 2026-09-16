Μέγκαν Μαρκλ: Διέρρευσε το κινητό της σε ομαδική συνομιλία γονέων στο WhatsApp – Συναγερμός για την ασφάλειά της

Η Μέγκαν Μαρκλ και η ασφάλειά της βρέθηκαν ξανά στο προσκήνιο, καθώς ο προσωπικός αριθμός του κινητού της φέρεται να διέρρευσε σε ομαδική συνομιλία γονέων στο WhatsApp.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun η Μέγκαν Μαρκλ προστέθηκε σε γκρουπ γονέων λίγο πριν από την πρώτη ημέρα του Άρτσι και της Λίλιμπετ στο σχολείο τους στη Βρετανία.

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Μάλιστα, σε στιγμιότυπο της συνομιλίας που δημοσίευσε η εφημερίδα εμφανίζονται μηνύματα από μητέρες που καλωσορίζουν τη Μέγκαν Μαρκλ στην ομάδα, ενώ η ίδια απαντά ευχαριστώντας τες για το θερμό καλωσόρισμα

Σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αναμένεται να υποβληθούν σε νέα επίσημη αξιολόγηση κινδύνου από τη βρετανική πλευρά, μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία. Το θέμα της ιδιωτικότητας της οικογένειας έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο, καθώς η Μέγκαν έχει μοιραστεί το τελευταίο διάστημα στα social media στιγμές από την καθημερινότητα της οικογένειάς της στη Βρετανία, μεταξύ άλλων και εικόνες με τα δύο παιδιά της.

Η αποκάλυψη για την διαρροή του κινητού της Μέγκαν Μαρκλ έρχεται μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της ίδιας αλλά και του συζύγου της πρίγκιπα Χάρι, να απομακρύνουν τα παιδιά τους από σχολείο στη Βρετανία, μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων, εξαιτίας προβληματισμών για την ασφάλειά τους.

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Φαίνεται πως η αυξημένη κίνηση κατά τις καθημερινές διαδρομές μεταξύ του σχολείου και του τόπου όπου διαμένει η οικογένεια δημιουργούσε πρόσθετη πίεση στη μικρή ομάδα ασφαλείας που τους συνοδεύει.

«Η απόφαση να αλλάξουν σχολείο τα παιδιά ελήφθη έπειτα από συζήτηση με την ομάδα ασφαλείας της οικογένειας σχετικά με τις πρακτικές δυσκολίες των υφιστάμενων ρυθμίσεων», δήλωσε εκπρόσωπος του ζευγαριού στο περιοδικό.

Πηγή ανέφερε επίσης ότι ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας στο σχολείο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ωστόσο δεν είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν εκ των προτέρων την καθημερινή διαδρομή προς και από αυτό.

«Είναι πραγματικά κρίμα, επειδή λάτρεψαν απόλυτα το σχολείο, τα παιδιά και τους γονείς τους», ανέφερε η ίδια πηγή.

Την Κυριακή, η Μέγκαν ανάρτησε στο Instagram ένα προσωπικό βίντεο από την επιστροφή της οικογένειας στην πατρίδα του Χάρι.

Ο πρίγκιπας Χάρι γιόρτασε την Τρίτη (15.09.2026) τα 42α γενέθλιά του, με τη Μέγκαν να δημοσιεύει ακόμη ένα βίντεο με προσωπικές οικογενειακές στιγμές, το οποίο και «έντυσε» με το τραγούδι «The Best» αγαπημένο της Νταϊάνα.