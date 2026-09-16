Νίκολας Μπράντραμ: Νεκρός ο εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας – Είχε συνδεθεί με την υπόθεση «Putney Pusher»

Νεκρός στο σπίτι του στο Τσίσγουικ στο Λονδίνο βρέθηκε ο 44χρονος Νίκολας Μπράντραμ, εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας, ο οποίος είχε συνδεθεί με την πολύκροτη υπόθεση «Putney Pusher». Το 2017, ένας άνδρας που έκανε τζόκινγκ έσπρωξε μία γυναίκα μπροστά σε διερχόμενο λεωφορείο, και συνέχισε να τρέχει ατάραχος. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έγινε viral, όχι μόνο για τη βαρβαρότητα της πράξης, αλλά και τη ψυχρότητα του δράστη.

H Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ο Μπράντραμ εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στο Τσίσγουικ το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Αστυνομικοί και διασώστες του London Ambulance Service έφτασαν στο σημείο στις 19:12, ωστόσο ο 44χρονος διαπιστώθηκε νεκρός.

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«Οι πλησιέστεροι συγγενείς του έχουν ενημερωθεί. Σε αυτό το στάδιο ο θάνατός του αντιμετωπίζεται ως απροσδόκητος, αλλά δεν πιστεύεται ότι υπάρχουν ύποπτες συνθήκες», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Το όνομά του δεν είχε δημοσιοποιηθεί όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνα, αλλά οι Αρχές επέτρεψαν πλέον τη γνωστοποίησή του μετά τον θάνατό του.

Η εμπλοκή του στην υπόθεση «Putney Pusher»

Η υπόθεση «Putney Pusher» είχε προκαλέσει τεράστια δημοσιότητα στη Βρετανία. Τον Μάιο του 2017, ένας άνδρας που έκανε τζόκινγκ στη Putney Bridge στο Λονδίνο καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να σπρώχνει μία γυναίκα προς το οδόστρωμα, ακριβώς τη στιγμή που πλησίαζε ένα λεωφορείο.

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Ο οδηγός του λεωφορείου κατάφερε να αντιδράσει την τελευταία στιγμή και να αποφύγει τη γυναίκα, η οποία γλίτωσε από πιθανότατα πολύ σοβαρό τραυματισμό.

Το βίντεο έκανε τον γύρο του κόσμου και ο άγνωστος δράστης απέκτησε στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης το προσωνύμιο «Putney Pusher».

Παρά την πολυετή έρευνα και τη μεγάλη δημοσιότητα της υπόθεσης, η ταυτότητα του άνδρα που εμφανίζεται στο βίντεο δεν είχε προσδιοριστεί οριστικά. Ο Μπράντραμ είχε τεθεί υπό έρευνα ως ύποπτος στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης.

Κανένας ύποπτος δεν κατηγορήθηκε ποτέ, και η έρευνα έκλεισε το 2018, πριν νέες πληροφορίες οδηγήσουν στη σύλληψη του Μπράντραμ, το φετινό καλοκαίρι. Μόλις την περασμένη εβδομάδα οι ντετέκτιβ είχαν ανακοινώσει ότι ο Μπράντραμ αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη πρόσθετες ανακριτικές ενέργειες.

Ποιος ήταν ο Νίκολας Μπράντραμ

Ο πατέρας του Μπράντραμ, Πολ Μπράντραμ, ήταν το μοναδικό παιδί της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας και του ταγματάρχη Ρίτσαρντ Κάμπελ Άντριου Μπράντραμ, ο οποίος υπηρέτησε στον βρετανικό στρατό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Νίκολας είχε μια επιτυχημένη καριέρα στο City, εργαζόμενος στην κορυφαία χρηματιστηριακή εταιρεία Killik & Co και στην ισραηλινή τράπεζα Bank Leumi, πριν μετακινηθεί στην HSBC, όπου διαχειριζόταν τα περιουσιακά στοιχεία πλούσιων ιδιωτών.

Είχε επίσης υπηρετήσει ως λοχαγός στον βρετανικό στρατό.