Βρετανία: Αγωνία για τον 3χρονο Νόα που εξαφανίστηκε από παιδική χαρά – Βίντεο με τις τελευταίες κινήσεις του παιδιού

Μεγάλη είναι η αγωνία στη Βρετανία για την τύχη του 3χρονου Νόα Γουντς, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της Τρίτης (15.09.2026), όταν εξαφανίστηκε από παιδική χαρά στο Μπράνθαμ του Σάφοκ. Οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε μεγάλη ακτίνα, με αστυνομικούς, ομάδες διάσωσης, ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ελικόπτερα και δεκάδες εθελοντές να συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Ο Νόα χάθηκε γύρω στις 15:00 της 15ης Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε παιδική χαρά στην περιοχή Merriam Close στη Βρετανία μαζί με συγγενικό του πρόσωπο. Σύμφωνα με την αστυνομία, το παιδί απομακρύνθηκε και κατευθύνθηκε τρέχοντας σε ένα στενό πέρασμα δίπλα από την παιδική χαρά, προς έναν νεόδμητο οικισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν και οι Αρχές έχουν εξαπολύσει μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αναζήτησης στην περιοχή.

Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα αποτελεί υλικό από κάμερα ασφαλείας που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία.

Rhys Woods, the father of a three-year-old boy, Noah, who went missing in Suffolk has said he “cannot go another night” without him.



He has asked search parties not to give up after a thousand volunteers joined the effort to find the toddler on Wednesday.



The boy was last seen… pic.twitter.com/FP3yqQWg2a — The Telegraph (@Telegraph) September 16, 2026

Στο βίντεο ο Νόα εμφανίζεται να κινείται μέσα στην παιδική χαρά στις 14:37, περίπου 20 λεπτά πριν από την ώρα που δηλώθηκε η εξαφάνισή του. Το υλικό εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής κατεύθυνση που ακολούθησε το παιδί στη συνέχεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Αρχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους της περιοχής να ελέγξουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, κουδούνια με κάμερα και κάμερες αυτοκινήτων από τις 15:00 και μετά. Παράλληλα, όσοι κινήθηκαν με αυτοκίνητο στην περιοχή καλούνται να εξετάσουν το υλικό από τις dashcams τους, καθώς ακόμη και μια μικρή καταγραφή μπορεί να δώσει χρήσιμα στοιχεία

Τον ψάχνουν σε λίμνη, δασικές εκτάσεις και κοντά στις γραμμές του τρένου

Η επιχείρηση έχει επεκταθεί σε αρκετά διαφορετικά σημεία γύρω από το Μπράνθαμ.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η περιοχή γύρω από τη Decoy Pond, μια λίμνη κοντά στον νεόδμητο οικισμό προς τον οποίο εκτιμάται ότι κινήθηκε ο Νόα. Στο σημείο έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις Αρχές.

Στην επιχείρηση έχουν επιστρατευτεί επίσης αστυνομικοί σκύλοι, εναέρια μέσα και ομάδες έρευνας και διάσωσης. Ελικόπτερο της Ακτοφυλακής συμμετείχε στις προσπάθειες, ενώ ομάδες από το Felixstowe και το Holbrook συνδράμουν την αστυνομία.

Οι έρευνες έχουν φτάσει μέχρι και την περιοχή της σιδηροδρομικής γραμμής. Για τον λόγο αυτό οι συρμοί στη γραμμή μεταξύ Manningtree και Ipswich έχουν κινηθεί με μειωμένες ταχύτητες, ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση και να αυξηθεί η ασφάλεια στην περιοχή.

Έκκληση στους κατοίκους να ψάξουν τα σπίτια τους

Η Suffolk Police έχει απευθύνει επανειλημμένα έκκληση στους κατοίκους να ελέγξουν προσεκτικά τους ιδιωτικούς τους χώρους.

Συγκεκριμένα, ζητείται να ελεγχθούν κήποι, αποθήκες, γκαράζ, βοηθητικά κτίσματα, σημεία πίσω από αντικείμενα, ακόμη και οχήματα, καθώς ένα μικρό παιδί μπορεί να έχει κρυφτεί ή να έχει βρει καταφύγιο σε κάποιο από αυτά τα σημεία.

Η αστυνομία καλεί παράλληλα όσους συμμετέχουν στις έρευνες να να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών ομάδων. Η παρουσία πολλών ανθρώπων σε συγκεκριμένες περιοχές μπορεί να δυσκολέψει τη δουλειά των αστυνομικών σκύλων και των ειδικών μέσων εντοπισμού.

Οι εθελοντές έχουν επίσης κληθεί να κινούνται σε ζευγάρια, να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα και να αποφεύγουν περιοχές που θεωρούνται επικίνδυνες.

Η περιγραφή του μικρού Νόα

Ο Νόα περιγράφεται ως λευκό αγόρι με σγουρά κόκκινα μαλλιά. Την ώρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό μπλουζάκι με τον χαρακτήρα Bluey, σορτς και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οι Αρχές έχουν επισημάνει ότι το παιδί δεν μιλάει κι έχει μερική απώλεια ακοής, ενώ βρίσκεται υπό αξιολόγηση για αυτισμό. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την επικοινωνία σε περίπτωση που κάποιος το εντοπίσει.