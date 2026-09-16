Οι Χούθι χτύπησαν πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία

Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν σήμερα (16/09/2026) ότι χτύπησαν με πυραύλους και drones πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία.

Όπως έκαναν γνωστό οι Χούθι οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία έγιναν σε ανταπόδοση πληγμάτων που εξαπέλυσε το Ριάντ στην Υεμένη.

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Επίθεση έθεσε στο στόχαστρο εγκατάσταση του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στη Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, “προκαλώντας πυρκαγιές και μεγάλες καταστροφές”, και άλλη μία την αεροπορική βάση της Χαμίς Μουσάιτ, δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των φιλοϊρανών μαχητών Γιαχία Σάρια.

Στο μεταξύ, ο γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου Ναμπίλ Φάχμι καταδίκασε σήμερα την επίθεση που φέρεται να εξαπολύθηκε εναντίον της ιερής πόλης Μέκκα στη Σαουδική Αραβία, που αποδόθηκε στους Χούθι, οι οποίοι από την πλευρά τους το διέψευσαν.

“Η επίθεση στην ασφάλεια της Μέκκας και στον ιερό χαρακτήρα των ιερών τόπων του ισλάμ είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός”, ανέφερε σε ανακοίνωση, συγχαίροντας την Πολεμική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας που αναχαίτισε το εχθρικό drone.