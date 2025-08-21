Συμβαίνει τώρα:
Bloomberg: Η Τουρκία και η Ανατολική Λιβύη κοντά σε συμφωνία για εκμετάλλευση φυσικού αερίου στη Μεσόγειο

Η Βεγγάζη ετοιμάζεται να εγκρίνει ένα σύμφωνο του 2019 που θα άνοιγε τον δρόμο για τουρκικές γεωτρήσεις ανάμεσα στην Κρήτη και την Τουρκία, με κίνδυνο νέων εντάσεων με την Αθήνα και τη Λευκωσία, σύμφωνα με το Bloomberg
Ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ
Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI / ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

Μια σημαντική καμπή διαμορφώνεται στη Λιβύη. Το Κοινοβούλιο της Ανατολής, με έδρα τη Βεγγάζη, αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες να αποφανθεί υπέρ μιας συμφωνίας με την Τουρκία, που θα επιτρέψει στην Άγκυρα να εξερευνήσει τα λιβυκά ύδατα για φυσικό αέριο και πετρέλαιο, αναφέρει το Bloomberg. Μέχρι σήμερα, η αντίθεση αυτού του σώματος, συμμάχου του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, είχε μπλοκάρει τη διαδικασία.

Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε το 2019 με την κυβέρνηση της Τρίπολης αλλά δεν εγκρίθηκε ποτέ από την κυβέρνηση της Βεγγάζης στην ανατολική Λιβυή, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Χαλίφα Χάφταρ, θα κάλυπτε μια εκτεταμένη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Κρήτης και Τουρκίας. Η εφαρμογή της θα έδινε τη δυνατότητα σε τουρκικά πλοία να ξεκινήσουν έρευνες, ενισχύοντας τις αξιώσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια προοπτική εκρηκτική για την Ελλάδα και την Κύπρο, που καταγγέλλουν μια προσπάθεια της Τουρκίας να επιβληθεί σε αμφισβητούμενα ύδατα.

Προσέγγιση μεταξύ Άγκυρας και Χάφταρ

Αυτή η πιθανή μεταστροφή αντανακλά τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στην Τουρκία και τον Χάφταρ, που υπήρξαν αντίπαλοι στον εμφύλιο πόλεμο του 2019–2020.

Υπεράκτια πλατφόρμα γεώτρησης Borr στην κεντρική Μεσόγειο, ανοικτά της Λιβύης
Υπεράκτια πλατφόρμα γεώτρησης Borr στην κεντρική Μεσόγειο, ανοικτά της Λιβύης / REUTERS / Louisa Gouliamaki

Η Άγκυρα, η οποία παρείχε στρατιωτική υποστήριξη στην ισλαμιστική κυβέρνηση της Τρίπολης, προχώρησε σταδιακά σε κινήσεις προσέγγισης: στρατιωτικές επισκέψεις, επαναφορά πτήσεων προς τη Βεγγάζη και συμβόλαια ανασυγκρότησης που ανατέθηκαν σε τουρκικές εταιρείες.

Ενεργειακά και διπλωματικά διακυβεύματα

Για την Άγκυρα, το διακύβευμα υπερβαίνει την ενέργεια: πρόκειται και για την ανάκτηση συμβολαίων δισεκατομμυρίων που πάγωσαν μετά την πτώση του Μουαμάρ Καντάφι, καθώς και για την ενίσχυση της περιφερειακής της επιρροής. Ωστόσο, μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να αναζωπυρώσει την αντιπαράθεση με την Αθήνα, ιδίως μετά την απόφαση της Ελλάδας τον Μάιο να προκηρύξει διαγωνισμό για έρευνες νότια της Κρήτης, σε περιοχή που διεκδικεί επίσης η Λιβύη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη προειδοποιήσει: μια τέτοια συμφωνία Τουρκίας–Λιβύης «παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών» και δεν συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

