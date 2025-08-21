Bloomberg: Ο Χάφταρ ανοίγει τον δρόμο στην Τουρκία για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση το τουρκολυβικό μνημόνιο

Μια σημαντική καμπή διαμορφώνεται στη Λιβύη. Το Κοινοβούλιο της Ανατολής, με έδρα τη Βεγγάζη, αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες να αποφανθεί υπέρ του παράνομου μνημονίου με την Τουρκία, που θα επιτρέψει στην Άγκυρα να εξερευνήσει τα λιβυκά ύδατα για φυσικό αέριο και πετρέλαιο, αναφέρει το Bloomberg. Μέχρι σήμερα, η αντίθεση αυτού του σώματος, συμμάχου του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, είχε μπλοκάρει τη διαδικασία.

Το μνημόνιο, το οποίο υπογράφηκε το 2019 με την κυβέρνηση της Τρίπολης αλλά δεν εγκρίθηκε ποτέ από την κυβέρνηση της Βεγγάζης στην ανατολική Λιβυή, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Χαλίφα Χάφταρ, θα κάλυπτε μια εκτεταμένη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Κρήτης και Τουρκίας. Η εφαρμογή του θα έδινε τη δυνατότητα σε τουρκικά πλοία να ξεκινήσουν έρευνες, ενισχύοντας τις αξιώσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια προοπτική εκρηκτική για την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά κάι την Αίγυπτο, που καταγγέλλουν μια προσπάθεια της Τουρκίας να επιβληθεί στην περιοχή.

Προσέγγιση μεταξύ Άγκυρας και Χάφταρ

Αυτή η πιθανή μεταστροφή αντανακλά τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στην Τουρκία και τον Χάφταρ, που υπήρξαν αντίπαλοι στον εμφύλιο πόλεμο του 2019–2020.

Η Άγκυρα, η οποία παρείχε στρατιωτική υποστήριξη στην ισλαμιστική κυβέρνηση της Τρίπολης, προχώρησε σταδιακά σε κινήσεις προσέγγισης: στρατιωτικές επισκέψεις, επαναφορά πτήσεων προς τη Βεγγάζη και συμβόλαια ανασυγκρότησης που ανατέθηκαν σε τουρκικές εταιρείες.

Ενεργειακά και διπλωματικά διακυβεύματα

Για την Άγκυρα, το διακύβευμα υπερβαίνει την ενέργεια: πρόκειται και για την ανάκτηση συμβολαίων δισεκατομμυρίων που πάγωσαν μετά την πτώση του Μουαμάρ Καντάφι, καθώς και για την ενίσχυση της περιφερειακής της επιρροής.

Ωστόσο, μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να αναζωπυρώσει την αντιπαράθεση με την Αθήνα, ιδίως μετά την απόφαση της Ελλάδας τον Μάιο να προκηρύξει διαγωνισμό για έρευνες νότια της Κρήτης, σε περιοχή που διεκδικεί επίσης η Λιβύη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη προειδοποιήσει: μια τέτοια συμφωνία Τουρκίας–Λιβύης «παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών» και δεν συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.