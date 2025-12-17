Bloomberg: Την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία εξετάζει η Τουρκία

Η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει τα αντιαεροπορικά συστήματα S-400 που είχε προμηθευτεί από τη Ρωσία πριν από σχεδόν δέκα χρόνια, μια κίνηση που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την απόκτηση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, το θέμα έθεσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο συνάντησής τους στο Τουρκμενιστάν την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από αντίστοιχες επαφές που είχαν ήδη γίνει μεταξύ αξιωματούχων των δύο πλευρών.

Η τουρκική προεδρία και το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι υποβλήθηκε τέτοιο αίτημα κατά τη διάρκεια της συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών.

Η κατοχή των πυραύλων S-400 από την Τουρκία και η επιθυμία της να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο.

Ο στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου και πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπαράκ, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Άγκυρα πλησιάζει στην εγκατάλειψη των S-400, προβλέποντας ότι το ζήτημα θα μπορούσε να επιλυθεί τους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες.

Η Τουρκία αναμένει ότι ο ρόλος της ως μεσολαβητής μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα ενθαρρύνει τη Μόσχα να είναι δεκτική στο αίτημα, ανέφεραν οι πηγές στο Bloomberg, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η Άγκυρα ζητά επίσης επιστροφή χρημάτων για τα δισεκατομμύρια δολάρια που δαπάνησε για την αγορά του συστήματος αεράμυνας S-400, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Αυτό εγείρει την πιθανότητα η Τουρκία να ζητήσει έκπτωση από τον λογαριασμό εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, αν και πρόσθεσαν ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Ωστόσο, το κόστος των πυραύλων και των ραντάρ των S-400 ωχριά σε σύγκριση με το διπλωματικό κεφάλαιο που θα μπορούσε να κερδίσει η Τουρκία από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ – και ιδιαίτερα από τον Τραμπ – εάν απαλλαγεί από το σύστημα, τονίζουν οι πηγές.

Πηγή: OnAlert