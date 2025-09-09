Κόσμος

Bodybuilder στη Βραζιλία μαχαιρώθηκε θανάσιμα από την σύντροφό του: Η 43χρονη είχε κατηγορηθεί και για άλλη δολοφονία

Το θύμα έφερε τραύματα από μαχαίρι σε κοιλιά, λαιμό και πρόσωπο - Η 43χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο
Βάλτερ ντε Βάργκας Αΐτα
Ο 41χρονος bodybuilder που έπεσε νεκρός από το μαχαίρι της συντρόφου του

Θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε την Κυριακή (06.09.2025) ο bodybuilder Βάλτερ ντε Βάργκας Αΐτα. Ο 41χρονος έπεσε νεκρός μετά την επίθεση που δέχθηκε από την 43χρονη σύντροφό του, στο σπίτι τους στη Βραζιλία.

Το θύμα έφερε τραύματα από το μαχαίρι της 43χρονης σε κοιλιά, λαιμό και πρόσωπο. Η δολοφονία του γνωστού bodybuilder της Βραζιλίας έγινε γνωστή αμέσως, καθώς πλάνα από το αιματοβαμμένο σπίτι του ζευγαριού διέρρευσαν στα social media.

Σε εικόνες αυτές φαίνονται αίματα σε όλους τους διαδρόμους, καθώς ο bodybuilder μετά την επίθεση προσπάθησε να αναζητήσει βοήθεια. Εν τέλει έπεσε νεκρός στις σκάλες της πολυκατοικίας.

Η αστυνομία ενημερώθηκε από τους γείτονες που άκουσαν το καυγά του ζευγαριού και ανησύχησαν.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Valter Aita | Treinador & Atleta (@valteraita)

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί για ποιον λόγο η 43χρονη μαχαίρωσε τον σύντροφό της. Και η ίδια φέρει τραύματα από μαχαίρι και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Σε βάρος της 43χρονης εκκρεμούσε ένταλμα για ένοπλη ληστεία και δολοφονία και αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης 15 χρόνων.

Το θύμα, ο Αΐτα ήταν πρώην υποψήφιος για το πρωτάθλημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικής Κατάστασης και 5 φορές πρωταθλητής bodybuilding στη Βραζιλία όπου ζούσε.

Πληροφορίες από tmz.com

