Brexit: «Δεν το συζητάμε στα οικογενειακά τραπέζια» λέει η αδελφή του Μπόρις Τζόνσον – video

Η Ρέιτσελ Τζόνσον ανακοίνωσε μέσω twitter πως δεν συζητούν ενδοοικογενειακά για το Brexit για να μην επηρεάζουν τον Μπόρις.

«Δεν μιλάμε στα οικογενειακά γεύματα για το θέμα του Brexit», ανέφερε η αδερφή του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, Ρέιτσελ.

«Είπα χθες το βράδυ σε μια φιλανθρωπική οργάνωση ότι η οικογένεια αποφεύγει το θέμα του Brexit ειδικά στα οικογενειακά γεύματα», επισημαίνει η Ρέιτσελ, προσθέτοντας ότι δεν θα πρέπει να επηρεάζεται ο πρωθυπουργός της Βρετανίας από τις απόψεις των μελών της οικογένειάς του.

I’m afraid to say this is rubbish. I said last night at a charity do that the family avoids the topic of Brexit especially at meals as we don’t want to gang up on the PM! https://t.co/IDXB1DrEN0

— Rachel Johnson (@RachelSJohnson) September 5, 2019