Brexit: Λευκή πετσέτα από τον Τζόνσον μετά την τριπλή ήττα

Ο Ρίτσαρντ Νιούμπι, αντιπολιτευόμενο μέλος της Βουλής των Λόρδων, ήταν προετοιμασμένος για ολονυχτία. Πήρε μάλιστα μαζί του και… κουβέρτα για να «βγάλει» το βράδυ. Αλλά η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον του άλλαξε τα σχέδια. Και αποφάσισε να ρίξει λευκή πετσέτα στην άνω Βουλή και να μην προσπαθήσει να μπλοκάρει νομοσχέδιο που στοχεύει να εμποδίσει το Brexit χωρίς συμφωνία.

Η κίνηση άνοιξε τον δρόμο για να απαιτηθεί από τον Βρετανό πρωθυπουργό να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τρίμηνη παράταση της προθεσμίας για το Brexit, αν δεν καταφέρει να επιτύχει την επαναδιαπραγμάτευση της μεταβατικής συμφωνίας μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

Ο Τζόνσον, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε πρωθυπουργός, έχει δηλώσει πως αντιτίθεται στην παράταση και πως είναι έτοιμος να οδηγήσει τη Βρετανία εκτός της ΕΕ χωρίς συμφωνία, αν αυτό είναι απαραίτητο.

Μέλη του Συντηρητικού Κόμματος στην άνω βουλή του βρετανικού κοινοβουλίου έχουν καταθέσει σειρά τροπολογιών σε μια απόπειρα να εξαντλήσουν τον χρόνο που είναι αφιερωμένος στο νομοσχέδιο για την παράταση της προθεσμίας για το Brexit και να το εμποδίσουν να υιοθετηθεί πριν η Βουλή κλείσει τη Δευτέρα.

Όμως τα ξημερώματα της Πέμπτης, η κυβέρνηση στην άνω βουλή, τη Βουλή των Λόρδων, ανακοίνωσε πως παύει να αντιτίθεται στη νομοθεσία. Ο Ρίτσαρντ Νιούμπι (ο άνθρωπος με το… πάπλωμα) ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση έπαψε να αντιτίθεται αφού υπέστη μεγάλες ήττες σε μερικές από τις προτεινόμενες τροπολογίες. «Αυτοί στην άλλη πλευρά αντιλήφθηκαν πως αυτό ήταν πιο βλακώδες απ’ ό,τι συνήθως και πως φαίνονται βλάκες και πως είναι ανάγκη να βρούμε έναν τρόπο για να προχωρήσουμε», δήλωσε στο ραδιόφωνο του BBC.

Όλα αυτά μετά την πολύ… δύσκολη μέρα του Μπόρις Τζόνσον στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου υπέστη ακόμα δυο βαρύτατες ήττες και είδε την πρότασή του να διαλυθεί το Σώμα και να προκηρυχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές για να αρθεί το αδιέξοδο στο Brexit να απορρίπτεται.

Οι κοινοβουλευτικοί απέρριψαν χθες το βράδυ την πρόταση Τζόνσον για εκλογές στις 15 Οκτωβρίου. Νωρίτερα, η Βουλή των Κοινοτήτων «φρέναρε» και τα σχέδια του Τζόνσον για την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου με ή χωρίς συμφωνία με τις Βρυξέλλες, εγκρίνοντας με πλειοψηφία 28 ψήφων την πρόταση νόμου που τον υποχρεώνει να ζητήσει αναβολή του Brexit για τρεις μήνες, εκτός εάν επικυρωθεί η όποια συμφωνία νωρίτερα.

Για να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές, η πρόταση που κατέθεσε ο Τζόνσον θα έπρεπε να εξασφαλίσει τις ψήφους των δύο τρίτων των μελών του κοινοβουλίου. Αλλά οι Εργατικοί απείχαν, προτιμώντας να περιμένουν το σχέδιο νόμου για την αναβολή του Brexit να επικυρωθεί από τη Βουλή των Λόρδων.

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ο ηγέτης των Εργατικών (αξιωματική αντιπολίτευση) διεμήνυσε ότι δεν είναι διατεθειμένος να επιτρέψει στον Τζόνσον να προκηρύξει πρόωρες εκλογές πριν από την 31η Οκτωβρίου, παρότι τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής νέων εκλογών. Αλλά οι εκλογές να γίνουν αφού επικυρωθεί το σχέδιο νόμου με σκοπό την αποτροπή της αποχώρησης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία, ανέφερε η επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του BBC επικαλούμενη συνεργάτη του.

«Διακεκριμένος βουλευτής των Εργατικών μόλις είπε ότι ο Τζέρεμι Κόρμπιν τον διαβεβαίωσε απόψε (σ.σ. το βράδυ χθες Τετάρτη) πως δεν θα επιτρέψει στον Μπόρις Τζόνσον να προκηρύξει εκλογές πριν από την 31η Οκτωβρίου», έγραψε στο Twitter η Λόρα Κούνσμπεργκ.

A senior Labour MP has just said Jeremy Corbyn told him tonight he would NOT allow Boris Johnson to have an election before 31st October

— Laura Kuenssberg (@bbclaurak) September 4, 2019