Brexit: Ο άνθρωπος που εξόργισε όλη την Βρετανία!

Ο Jacob Rees-Mogg είναι ακραίος συντηρητικός με αναχρονιστικές ιδέες, με την στάση του πολλές φορές να προκαλεί το δημόσιο αίσθημα αλλά και των συναδέλφων του. Είναι τόσο συντηρητικός που τον αποκαλούν «επίτιμο μέλος του 18ου αιώνα». Στην χθεσινή ψηφοφορία όπου ο Μπόρις Τζόνσον υπέστη δεινή ήττα ο συγκεκριμένος άνθρωπος για ακόμα μια φορά περιφρόνησε το κοινοβούλιο και έγειρε στους καναπέδες της Βουλής και πήρε έναν υπνάκο.

Η στάση του εξόργισε κάποιους βουλευτές ζητώντας του να σηκωθεί και να μην περιφρονεί την διαδικασία.

Το twitter φυσικά γέμισε με «πειραγμένες» φωτογραφίες του Jacob Rees-Mogg και κάποιες είναι ξεκαρδιστικές

The disrespectful body language and the look of arrogance on his face says it all! Truly an embarrassment to have such self-serving, privileged, out of touch people like this in our government. Sit up you prat! #reesmogg #HouseOfCommons #ResistanceBill https://t.co/s6ZVXHxtcN — Ladysquiz (@Ladysquiz) September 3, 2019

Can people please stop tweeting and retweeting and liking these edited photos of @Jacob_Rees_Mogg . He’s the Father of the House and frankly the debate and discourse needs to be raised beyond the puerile. Please think twice #ReesMogg pic.twitter.com/Nu3441Bs6C — AndytheGinge (@andytheginge) September 4, 2019