Brexit: Όλα στον “αέρα”για την αποχώρηση από την Ε.Ε – Αγωνία για τους Έλληνες στην Βρετανία

Όλα “ανοιχτά” φαίνεται πως είναι πλέον για το Brexit, μετά την πανωλεθρία της Τερέζα Μέι, αφού το κοινοβούλιο καταψήφισε με μεγάλη διαφορά την πρότασή της για την αποχώρηση από την Ε.Ε.

Ωστόσο για την εξέλιξη της υπόθεσης ενδιαφέρονται όχι μόνο οι Βρετανοί, αλλά και… όλοι οι υπόλοιποι, αφού εκατομμύρια πολίτες της Ε.Ε ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν στην Βρετανία.

Μεταξύ αυτών και χιλιάδες Έλληνες, που βλέπουν το μέλλον τους… αρκετά αβέβαιο.

Τι ισχύει με τα δικαιώματα των Πολιτών

Το σχέδιο συμφωνίας που παρουσίασε η Τερέζα Μέι για το Brexit προστάτευε τα δικαιώματα τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στη Βρετανία και 1 εκατομμυρίου Βρετανών πολιτών που ζει στην ΕΕ.

Φυσικά στους πρώτους συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι Έλληνες που ζουν στην Μεγάλη Βρετανία.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται και να λαμβάνουν τις παροχές στην επιλεγόμενη χώρα διαμονής τους.

Οικονομική διευθέτηση, μεταβατική περίοδος και Backstop (δίκτυ ασφαλείας) Λονδίνο και Βρυξέλλες συμφώνησαν να «σεβαστούν τις κοινές δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει», στα οικονομικά ζητήματα, όσο η Βρετανία ήταν κράτος μέλος της Ένωσης. Η βρετανική κυβέρνηση εκτιμά τον συνολικό λογαριασμό του διαζυγίου σε περίπου 35 με 39 δισεκατομμύρια λίρες.

Βάσει σχεδίου, η Βρετανία θα εισερχόταν σε μια 21μηνη μεταβατική περίοδο μετά την αποχώρησή της από το μπλοκ τον Μάρτιο. Αυτό το χρονικό διάστημα τελειώνει το 2020, δίνοντας χρόνο και στις δύο πλευρές να διαπραγματευτούν μια μελλοντική πολιτική και εμπορική σχέση. Η συμφωνία επίσης περιλαμβάνει πρόβλεψη μίας μόνο παράτασης στην μεταβατική περίοδο να συμφωνηθεί έως το τέλος του Ιουνίου 2020.

Το ζήτημα που έφερε σε αδιέξοδο τις συνομιλίες ήταν τα ιρλανδικά σύνορα και η αποφυγή της επαναφοράς ενός «σκληρού συνόρου» ανάμεσα στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας και την Βόρειας Ιρλανδίας, ώστε να διαφυλαχθούν οι ειρηνευτικές συμφωνίες του 1998.

Προορισμένο να εφαρμοσθεί μόνο ως έσχατη λύση, το backstop προβλέπει την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην τελωνειακή ένωση, αλλά και ένα ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την Βόρεια Ιρλανδία κατά την διάρκεια μεταβατικής περιόδου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την μελλοντική εμπορική σχέση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ωστόσο πλέον όλα αυτά… είναι στον “αέρα”

Διακυβέρνηση

Βρετανοί διαπραγματευτές είχαν απορρίψει την αρχική πρόταση της ΕΕ ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχει την άμεση εποπτεία του σχεδίου συμφωνίας.

Λονδίνο και Βρυξέλλες συμφώνησαν να εγκαθιδρύσουν μια επιτροπή για την επίλυση των διαφορών, με την επιλογή ιδιαίτερα ζητήματα να οδηγούνται σε μια ειδική οµάδα διαιτησίας. Αυτή θα αναζητά οδηγείες του ΔΕΕ όταν η ευρωπαϊκή νομοθεσία διακυβεύεται.

Κάτι που φαίνεται (και αυτό) να τίθεται εν αμφιβόλω.

Πανωλεθρία στο κοινοβούλιο

Η Τερέζα Μέι πάντως δεν έχασε απλά στην ψηφοφορία για το Brexit, αλλά υπέστη εξευτελιστική ήττα. Με βάση το τελικό αποτέλεσμα, μόνο 202 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας ενώ 432 την καταψήφισαν.

“Το κοινοβούλιο μίλησε, η κυβέρνηση θα ακούσει”, δήλωσε η Μέι λίγο μετά το “πατατράκ”. “Η σημερινή ψηφοφορία δεν δείχνει τίποτα σχετικά με το τι τελικά υποστηρίζει το κοινοβούλιο”, προσέθεσε η ίδια, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει εάν η Βουλή των Κοινοτήτων προτίθεται να τιμήσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την αποχώρηση από την ΕΕ.

Σύμφωνα με την Τερέζα Μέι, οι Ευρωπαίοι πολίτες στη Βρετανία αξίζουν ξεκάθαρες απαντήσεις όσο το δυνατόν συντομότερα.

Πρέπει να επιβεβαιώσουμε εάν η κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, υπογράμμισε η ίδια, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα βρει χρόνο για μια συζήτηση για ψήφο εμπιστοσύνης αύριο.

Εφόσον οι βουλευτές επιβεβαιώσουν την εμπιστοσύνη τους, σύμφωνα με τη Μέι, η ίδια η Βρετανίδα πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εταίρους.

Θέλω να αποχωρήσουμε με συντεταγμένο τρόπο, σημείωσε η επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης.

“The noes have it.” U.K. Parliament just rejected Theresa May’s #Brexit deal by a vote of 432-202 pic.twitter.com/hCRCCN380f — TicToc by Bloomberg (@tictoc) January 15, 2019

BREAKING NEWS: Theresa May’s Brexit plan is crushed by 432 votes to 202 in Parliament — a record margin https://t.co/J9WNlObSvM pic.twitter.com/nS7PLu9869 — CNN International (@cnni) 15 Ιανουαρίου 2019

After a #Brexit defeat, Theresa May says the government will make time tomorrow for a confidence motion “to confirm whether the government still enjoys the confidence of the House” pic.twitter.com/l8iTuj8sU3 — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 15 Ιανουαρίου 2019

Πρόταση μομφής από τον Κόρμπιν

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν κατέθεσε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης της Τερέζα Μέι χαρακτηρίζοντας “καταστροφική” την ήττα της κυβέρνησης.

Ο Κόρμπιν είπε ότι η πρόταση αυτή πρόκειται να συζητηθεί αύριο.

“Το αποψινό αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη ήττα από τη δεκαετία του 1920”, τόνισε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τον Κόρμπιν, δεν πρέπει να παραμείνει στο τραπέζι η πρόταση περί αποχώρησης χωρίς συμφωνία, αλλά να διασφαλιστεί μια μόνιμη τελωνειακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επανέλαβε επίσης ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πολιτών μετά το Brexit.

Labour leader Jeremy Corbyn tables motion of no confidence in UK PM Theresa May’s government after heavy defeat in MPs’ #BrexitVote Latest: https://t.co/JXfWlrcIzk pic.twitter.com/DbHiJcQVMZ — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 15 Ιανουαρίου 2019

“Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Μέι μπορεί να πετύχει μια καλή συμφωνία με την ΕΕ”, πρόσθεσε.

Η υπουργός Αντρέα Λίντσομ είπε ότι η συζήτηση επί της πρότασης μομφής θα διεξαχθεί αύριο, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι τις 19.00 τοπική ώρα (21.00 ώρα Ελλάδας).