Η Μπόνι Τάιλερ νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας – Τα νεότερα για την υγεία της

Η θρυλική τραγουδίστρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και τέθηκε σε τεχνητό κώμα μετά από επέμβαση - Αισιόδοξοι οι γιατροί της ότι θα αναρρώσει πλήρως, δήλωσε εκπρόσωπός της στο BBC
Μπόνι Τάιλερ / Photo by: Sebastian Gollnow/picture-alliance/dpa/AP Images
Η θρυλική τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο την περασμένη εβδομάδα.

«Από σήμερα το πρωί, η Μπόνι παραμένει σοβαρά άρρωστη αλλά σταθερή στο νοσοκομείο του Φάρο. Ωστόσο, οι γιατροί της εξακολουθούν να είναι αισιόδοξοι ότι θα αναρρώσει πλήρως», δήλωσε εκπρόσωπός της τραγουδίστριας στο BBC.

Η 74χρονη τραγουδίστρια της επιτυχίας «Total Eclipse of the Heart» μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο την Τετάρτη και τέθηκε σε τεχνητό κώμα μετά την επέμβαση. Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή την ώρα που οι γιατροί επιχειρούσαν να τη βγάλουν από το τεχνητό κώμα.

Θαυμαστές της έχουν κατακλύσει με ευχές για ταχεία ανάρρωση τις αναρτήσεις στη σελίδα της στο Facebook.

Η ενόχληση της οικογένειάς της

Η οικογένειά της εξέφρασε επίσης την ενόχλησή της για «ακραίες και αναληθείς φήμες» που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες και ζήτησε «ιδιωτικότητα και αξιοπρέπεια αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Η είδηση της επέμβασης έγινε γνωστή αρχικά μέσα από ανάρτηση στο Instagram την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον στενό της φίλο, επιχειρηματία Λιμπέρτο Μεάλια, η τραγουδίστρια άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία ήδη από τον Μάρτιο, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο.

«Άρχισε να νιώθει άσχημα σε συναυλία στο Λονδίνο και επισκέφθηκε γιατρό για εξετάσεις, αλλά δεν εντόπισαν κάτι», δήλωσε στη Sun. Όπως είπε, στη συνέχεια ταξίδεψε στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, όπου εμφάνισε έντονους πόνους στην κοιλιά.

«Δύο ημέρες αργότερα πήγε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, το οποίο τη μετέφερε επειγόντως στο νοσοκομείο του Φάρο, επειδή είχε σπάσει η σκωληκοειδίτιδά της και χρειαζόταν άμεση επέμβαση», ανέφερε.

Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύζυγός της, Ρόμπερτ Σάλιβαν, με τον οποίο είναι παντρεμένη από το 1973.

Ο φίλος της τραγουδίστριας υποστήριξε μάλιστα ότι ο Σάλιβαν θεωρεί πως η σύζυγός του ίσως να μην είχε επιζήσει αν είχε παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Είναι πολύ ευγνώμων στους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου στο Φάρο και πιστεύει ότι αν η Μπόνι είχε μείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ίσως σήμερα να μην βρισκόταν στη ζωή», είπε.

Η Μπόνι Τάιλερ, έγινε παγκοσμίως γνωστή τη δεκαετία του 1980. Εκτός από το «Total Eclipse Of The Heart», έχει στο ενεργητικό της επιτυχίες όπως τα Holding Out for a Hero και It’s a Heartache.

