Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στέλνουν «μήνυμα ετοιμότητας» στις ΗΠΑ με στρατιωτικές ασκήσεις στην Τεχεράνη

Η κατάπαυση πυρός στο Ιράν, που ισχύει από τις 8 Απριλίου 2026, είναι πολύ εύθραυστη, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως βρίσκεται «υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, με 1% πιθανότητα να επιβιώσει».

Στο πλαίσιο αυτό τόσο το Ιράν όσο και οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για το αρκετά πιθανό σενάριο να ξεκινήσουν εκ νέου οι πολεμικές επιχειρήσεις, κάτι που οι Φρουροί της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας εφαρμόζουν ήδη.

Ειδικότερα, οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης διοργάνωσαν στρατιωτικά γυμνάσια στην Τεχεράνη, όπως ανέφεραν σήμερα (12.05.2026) κρατικά ΜΜΕ.

Στα γυμνάσια συμμετείχαν ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας και η παραστρατιωτική οργάνωση Μπασίτζ που συνδέεται με τους Φρουρούς, διευκρίνισε η δημόσια τηλεόραση.

Ο ταξίαρχος Χασάν Χασανζαντέχ, διοικητής των Φρουρών στην Τεχεράνη, δήλωσε πως τα γυμνάσια περιελάμβαναν επαναλήψεις σεναρίων μάχης κατά του εχθρού, σε όλα τα πεδία.

«Ένας από τους σκοπούς των γυμνασίων αυτών ήταν να βελτιωθεί η προετοιμασία στη μάχη ώστε να αντιμετωπιστεί κάθε κίνηση του αμερικανοσιωνιστή εχθρού», πρόσθεσε ο ταξίαρχος, σύμφωνα με την τηλεόραση, λέγοντας πως οι ασκήσεις «διεξήχθησαν με επιτυχία».

Μπαχρέιν: Ισόβια σε τρία άτομα για «συνεργασία με το Ιράν»

Τρεις άνθρωποι καταδικάστηκαν σήμερα (12.05.2026) σε ισόβια κάθειρξη στο Μπαχρέιν, με την κατηγορία της συνεργασίας με το Ιράν, ενώ σε άλλους 20 κατηγορουμένους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης έως και δέκα ετών, ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές.

Αυτό το βασίλειο του Κόλπου δέχτηκε σφοδρά πλήγματα από την Τεχεράνη, σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο ιρανικό έδαφος. Έκτοτε, αυξάνονται οι συλλήψεις προσώπων που κατηγορούνται ότι βοήθησαν ή απλώς εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο Ιράν.

Στο Μπαχρέιν, χώρα που κυβερνάται από μια σουνιτική δυναστεία, ζει μεγάλος αριθμός σιιτών, μιας κοινότητας που εδώ και καιρό καταγγέλλει την περιθωριοποίησή της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, μια γυναίκα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη επειδή «συνεργάστηκε με την τρομοκρατική οργάνωση των Φρουρών της Επανάστασης», τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, «με σκοπό να διαπράξει εχθρικές τρομοκρατικές ενέργειες».

Άλλοι δύο άνθρωποι, εκ των οποίων ο ένας έχει διαφύγει στο Ιράν, καταδικάστηκαν επίσης σε ισόβια για παρόμοιες κατηγορίες.

Δέκα κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε κάθειρξη έως 10 ετών και οι τρεις από αυτούς θα απελαθούν αφού εκτίσουν την ποινή τους. Όλοι τους κατηγορήθηκαν ότι στήριζαν τις ιρανικές επιθέσεις, βιντεοσκόπησαν απαγορευμένες τοποθεσίες και διέδιδαν «ψευδείς πληροφορίες».

Μικρότερες ποινές επιβλήθηκαν σε 11 κατηγορούμενους που «διέπραξαν βίαιες ενέργειες και σαμποτάζ» κατά τη διάρκεια των ιρανικών επιθέσεων του Μαρτίου.

Πολλές χώρες του Κόλπου λένε ότι εξάρθρωσαν δίκτυα που συνδέονταν με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τις αρχές του Μπαχρέιν, περισσότεροι από 300 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους σιίτες, συνελήφθησαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Η κυβέρνηση λέει ότι στις ενέργειές της δεν λαμβάνει υπόψη της το θρησκευτικό δόγμα. Την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι εξάρθρωσε μια «οργάνωση» που διατηρούσε δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης και ότι συνελήφθησαν 41 μέλη της.