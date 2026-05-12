New York Times: Η φρίκη των σεξουαλικών επιθέσεων κατά των Παλαιστινίων στις ισραηλινές φυλακές

Μετά την ένοπλη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, η ισραηλινή σεξουαλική βία κατά των παλαιστινίων κρατουμένων είναι γενικευμένη, σύμφωνα με τους New York Times.

Η ισραηλινή σεξουαλική βία κατά των παλαιστινίων κρατουμένων, σύμφωνα με την έρευνα του New York Times περιγράφεται ως ένα «σχήμα γενικευμένων ισραηλινών σεξουαλικών βιαιοτήτων κατά των ανδρών, των γυναικών και ακόμη και των παιδιών – που διαπράττονται από στρατιώτες, εποίκους, ανακριτές του Σιν Μπετ και κυρίως από τους δεσμοφύλακες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον Nicholas Kristof, έμπειρου δημοσιογράφου των NYT, «τίποτε δεν δείχνει ότι η ισραηλινή ηγεσία έχει δώσει εντολή για την διάπραξη των βιασμών». Ο συντάκτης της έκθεσης παραδέχεται ότι «είναι αδύνατον» να προσδιορίσει τις διαστάσεις του φαινομένου, αλλά δηλώνει ότι 14 άνδρες και γυναίκες του περιέγραψαν ενδελεχώς πλήθος βασανιστηρίων.

«Πολλοί δήλωσαν ότι δέχθηκαν πυρά κατευθείαν στα γεννητικά όργανα ή ότι χτυπήθηκαν στους όρχεις. Φορητοί ανιχνευτές μετάλλων χρησιμοποιήθηκαν για να ερευνηθεί η γυμνή βουβωνική περιοχή των ανδρών και στη συνέχεια για να πληγούν τα γεννητικά τους όργανα», γράφει.

Σύμφωνα με τους κρατούμενους που απελευθερώνονται, οι ισραηλινές αρχές δίνουν εντολή στους φυλακισμένους να σιωπήσουν για τις πράξεις αυτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αραβική κοινωνία αποθαρρύνει τις συζητήσεις για το θέμα», επισημαίνει ο δημοσιογράφος. «Οι συντηρητικοί κοινωνικοί κανόνες φρενάρουν επίσης την συζήτηση: δύο θύματα μου εξομολογήθηκαν ότι ένας κρατούμενος που θα παραδεχόταν ότι βιάσθηκε θα υπονόμευε την ικανότητα των αδελφών και τον θυγατέρων τους να βρουν σύζυγο».

Με μήνυμα στο Χ, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών αμφισβήτησε το δημοσίευμα των New York Times καταγγέλλοντας μία «προσεκτικά ενορχηστρωμένη αντιισραηλινή εκστρατεία ψεμάτων».

Αναφορές και καταγγελίες του ΟΗΕ και της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων

Τα Ηνωμένα Έθνη σε έκθεση του Μαρτίου 2025 κατήγγειλαν «την συστηματική προσφυγή εκ μέρους του Ισραήλ της σεξουαλικής, αναπαραγωγικής και άλλων μορφών έμφυλης βίας» μετά τον Οκτώβριο 2023.

Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων είχε καταγγείλει τη συστημική, κυρίως σεξουαλική, βία, κατά των παλαιστίνιων δημοσιογράφων στις ισραηλινές φυλακές ανάμεσα στον Οκτώβριο 2023 και τον Ιανουάριο 2026.

Σήμερα, ισραηλινή επιτροπή έρευνας δημοσίευσε από την πλευρά της έκθεση σύμφωνα με την οποία η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις βαρύνονται με συστηματική σεξουαλική βία σε μεγάλη κλίμακα» κατά την διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023.