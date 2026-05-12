Ο Τραμπ «ξανακοιμήθηκε»: «Ανοιγόκλεινε τα μάτια, ηλίθιε», απαντούν οι συνεργάτες του

Η απάντηση του επιτελείου του προέδρου των ΗΠΑ ήταν αρκετά σκληρή
Ένα νέο στιγμιότυπο κάνει τον γύρο του διαδικτύου που δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να… κοιμάται και να προβληματίζει, αυτή τη φορά σε επίσημη εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο.

Το βίντεο αυτό, σχολιάστηκε σε μία περίεργη φάση που ΗΠΑ και Ιράν να είναι κοντά αλλά και μακριά από μία εκεχειρία και τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι βρίσκεται «σε κρίσιμο σημείο» και χαρακτηρίζει «σκουπίδια» την πρόταση της Τεχεράνης, οι συνεργάτες του έσπευσαν να δικαιολογήσουν το περιστατικό, που δεν είναι το πρώτο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να γέρνει το κεφάλι και να νυστάζει κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ενώ συνεργάτες του εκφωνούν ομιλίες.

 

Η εκδήλωση αφορούσε την υγεία των μητέρων, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ντόναλντ Τραμπ, άρπαξε και πάλι την ευκαιρία και χαρακτήρισε «σκουπίδια» την τελευταία πρόταση του Ιράν και υποστήριξε ότι η εκεχειρία βρίσκεται «σε κρίσιμο σημείο».

Το επικοινωνιακό επιτελείο του αμερικανού προέδρου, έσπευσε να επιτεθεί σε δημοσιογράφους που το σχολίασαν και είπε: «Απλώς ανοιγόκλεινε τα μάτια, ηλίθιε», με την απάντηση να δίνεται από τον λογαριασμό Rapid Response στο X προς τον δημοσιογράφο του Reuters, Ίντρις Άλι, ο οποίος είχε δημοσιεύσει φωτογραφία του Reuters όπου ο πρόεδρος εμφανιζόταν με κλειστά μάτια κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τη μητρική υγεία στο Οβάλ Γραφείο.

Στην πραγματικότητα, ο δημοσιογράφος δεν ανέφερε ότι ο Τραμπ κοιμόταν, αλλά δημοσίευσε απλώς τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συμμετέχει σε εκδήλωση για τη μητρική υγεία στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, στις 11 Μαΐου 2026».

 

Στη συνέχεια ακολούθησαν δεκάδες σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με την οργισμένη αντίδραση του Λευκού Οίκου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που αποκαλεί τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ως «Sleepy Joe» («Υπναράς Τζο»), έχει δώσει, σύμφωνα με τους επικριτές του, περισσότερες αφορμές για ανάλογα σχόλια κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του από όσες είχε δώσει ο προκάτοχός του σε ολόκληρη την προεδρία του.

