CBS: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για απόβαση στο Ιράν – Ενισχύονται οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή

Παρά τα όσα – πολλές φορές αντιφατικά – έχει διαμηνύσει τις τελευταίες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευμα του CBS αναφέρει πως οι ΗΠΑ ετοιμάζονται στην πραγματικότητα για μια αμερικανική απόβαση χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ανώτατοι στρατιωτικοί διοικητές έχουν ήδη καταθέσει συγκεκριμένα αιτήματα, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι ΗΠΑ θα είναι έτοιμες για μια χερσαία απόβαση, την ώρα που ο Τραμπ εξετάζει τα επόμενα βήματα στον πόλεμο που εξαπέλυσε μαζί με το Ισραήλ σε βάρος του Ιράν.

Πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας στο CBS σημειώνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές υπό ποιες συνθήκες θα έδινε το «πράσινο φως».

Δείτε live όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή.

Ο ίδιος ο Τραμπ, πριν λίγες μέρες απάντησε σε σχετική ερώτηση λέγοντας πως: «Όχι, δεν στέλνω στρατεύματα πουθενά», προσθέτοντας ωστόσο με νόημα: «Αν το έκανα, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει πραγματοποιήσει συσκέψεις ακόμη και για το ενδεχόμενο σύλληψης Ιρανών στρατιωτών ή παραστρατιωτικών, σε περίπτωση ανάπτυξης δυνάμεων στο έδαφος, εξετάζοντας ακόμη και το πού θα μπορούσαν να μεταφερθούν.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για την ανάπτυξη μονάδων της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στη Μέση Ανατολή, ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται και η Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης του Στρατού, καθώς και μονάδες των Πεζοναυτών.

Την ίδια στιγμή, έγινε γνωστό πως ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Χιλιάδες πεζοναύτες βρίσκονται ήδη σε διαδικασία μετακίνησης προς τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, τρία πολεμικά πλοία και περίπου 2.200 πεζοναύτες αναχώρησαν από την Καλιφόρνια μέσα στην εβδομάδα. Πρόκειται για τη δεύτερη μονάδα που αποστέλλεται από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ εκτιμάται ότι θα χρειαστούν εβδομάδες μέχρι να αναπτυχθεί πλήρως στην περιοχή. Η πρώτη μονάδα, που είχε αποσταλεί από τον Ειρηνικό, είναι ήδη καθ’ οδόν.