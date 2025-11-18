Cloudflare: Τι είναι και πώς «γονάτισε» το ίντερνετ – Γιατί η βλάβη της έριξε τόσα πολλά sites για τρεις ώρες

Τρίωρη παγκόσμια αναστάτωση επκράτησε νωρίτερα σήμερα Τρίτη (18.11.2025) στο ίντερνετ έπειτα από σοβαρή βλάβη της εταιρείας Cloudflare που στηρίζει το 20% των ιστοσελίδων παγκοσμίως. Όσοι χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το Χ ή το ChatGPT θα παρατήρησαν το μεσημέρι της Τρίτης ότι οι υπηρεσίες δεν λειτουργούσαν και έβγαζαν το μήνυμα «Please unblock challenges.cloudflare.com to proceed».

Τι είναι όμως αυτό το σύστημα Cloudflare και πώς μία βλάβη κατάφερε να ρίξει για τρεις ώρες το μισό ίντερεντ;

Η Cloudflare είναι μια παγκόσμια εταιρεία cloud υπηρεσιών και κυβερνοασφάλειας. Διαθέτει δίκτυο data centers και παρέχει ασφάλεια για ιστοσελίδες και email, προστασία από απώλεια δεδομένων και άμυνες απέναντι σε κυβερνοαπειλές.

Η εταιρεία περιγράφει τον εαυτό της ως ένα «ανοσοποιητικό σύστημα του διαδικτύου», χάρη στην τεχνολογία που παρεμβάλλεται ανάμεσα στους πελάτες της και τον υπόλοιπο ιστό, μπλοκάροντας καθημερινά δισεκατομμύρια κακόβουλες επιθέσεις. Παράλληλα, μέσω της παγκόσμιας υποδομής της, επιταχύνει τη ροή δεδομένων στο διαδίκτυο. Κερδίζει πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο, εξυπηρετώντας σχεδόν 300.000 πελάτες σε 125 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, αναφέρει ο Guardian.

Όταν οι υπηρεσίες της παρουσιάζουν πρόβλημα, χιλιάδες ιστοσελίδες μπορεί ουσιαστικά να βγουν εκτός λειτουργίας, επηρεάζοντας εκατομμύρια χρήστες και επιχειρήσεις. Ανάμεσα στις πλατφόρμες που επηρεάστηκαν από τη βλάβη της Τρίτης ήταν και το ChatGPT, καθώς και το X του Έλον Μασκ. Σύμφωνα με μια εκτίμηση, η Cloudflare προσφέρει υπηρεσίες σε μία στις πέντε ιστοσελίδες παγκοσμίως.

Ποιοι άλλοι επηρεάστηκαν

Χρήστες αρκετών ιστοσελίδων με υψηλή κίνηση ανέφεραν ότι «έπεσαν» την ίδια περίοδο με το περιστατικό της Cloudflare. Ανάμεσά τους:

η πλατφόρμα στοιχηματισμού Bet365,

το δημοφιλές παιχνίδι League of Legends,

η εταιρεία οικονομικής διαχείρισης Sage,

καθώς και υπηρεσίες της Google και του YouTube

Τι πήγε στραβά

Η Cloudflare χαρακτήρισε το πρόβλημα ως «εσωτερική υποβάθμιση υπηρεσίας». Χρειάστηκε περίπου τρεις ώρες από την έναρξη της έρευνας έως την ανακοίνωση ότι εφαρμόστηκε λύση, με το ζήτημα να έχει λυθεί πλήρως στις 2:42 μ.μ. (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου).

Φαίνεται πως υπήρξε συγκεκριμένη σύνδεση με υπηρεσίες στο Λονδίνο, καθώς η εταιρεία αναγκάστηκε να απενεργοποιήσει μια υπηρεσία κρυπτογράφησης στην πόλη κατά την προσπάθεια αποκατάστασης.

Η Cloudflare ανέφερε ακόμη μια «ασυνήθιστη αύξηση κίνησης» σε μία από τις υπηρεσίες της, που ξεκίνησε στις 11:20 π.μ., χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη γνωστή η αιτία.

Eύθραυστη η παγκόσμια ψηφιακή υποδομή

Καθώς μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας βασίζεται στο διαδίκτυο – από τις τράπεζες μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο – ειδικοί προειδοποιούν ότι η υποδομή του έχει γίνει υπερβολικά εξαρτημένη από λίγες πολύ μεγάλες εταιρείες, κι έτσι ένα πρόβλημα σε αυτές μπορεί να προκαλέσει τόσο εκτεταμένο «χάος».

Το περιστατικό της Cloudflare έρχεται μόλις έναν μήνα μετά τις βλάβες άλλων κολοσσών cloud, όπως το AWS της Amazon και το Azure της Microsoft.

Μαζί με το Google Cloud, οι τρεις αυτές πλατφόρμες αποτελούν περίπου τα 2/3 της παγκόσμιας ψηφιακής υποδομής.