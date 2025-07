CNN: Πεντάχρονος γιος δημοσιογράφου διακόπτει live συζήτηση για τον Τραμπ και τον Επστάιν – «Είναι ώρα ύπνου στο σπίτι των Σέλτερ»

Μια αστεία στιγμή σημειώθηκε όταν γιος αναλυτή του CNN Μπράιαν Στέλτερ «εισέβαλε» σε ζωντανό δελτίο, προσφέροντας μια ανάλαφρη στιγμή κατά τη διάρκεια μιας έντονης συζήτησης στον αέρα για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια ζωντανού δελτίου του CNN την Κυριακή (20.07.2025), ο Σέλτερ συζητούσε για τη μήνυση 10 δισ. δολαρίων που υπέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της εφημερίδας The Wall Street Journal, για το δημοσίευμα που συνδέει τον Αμερικανό Πρόεδρο με τον Τζέφρι Επστάιν και την ευχετήρια κάρτα γενεθλίων του προς τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα.

Αν και ο Σέλτερ έδινε την εντύπωση πως βρίσκονται σε τηλεοπτικό στούντιο, αποκαλύφθηκε ότι έδινε το ρεπορτάζ από το σπίτι του, κάτι που έγινε προφανές όταν το χαμογελαστό πρόσωπο του 5χρονου γιου του εμφανίστηκε στη δεξιά γωνία της οθόνης.

Ο δημοσιογράφος προσπάθησε να παραμείνει ατάραχος και συνέχισε τη συζήτησή του με την Ντιν.

NEW: @brianstelter‘s 5-year-old keeps popping into frame during his “CNN Newsroom” appearance@DailyCaller pic.twitter.com/YlOvFPI5NI