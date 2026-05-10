Χανταϊός: Σε εξέλιξη η επιχείρηση για την απομάκρυνση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου – Πώς θα επαναπατριστεί ο 70χρονος Έλληνας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποβίβαση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius με τα κρούσματα χανταϊού, το οποίο έφτασε στην Τενερίφη σήμερα το πρωί (10/5/2026) στις 07:00, προκειμένου οι 147 που βρίσκονταν μέσα να γυρίσουν στις χώρες τους. Μέσα σε αυτούς βρίσκεται και ο 70χρονος Έλληνας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τους Ισπανούς, οι οποίοι έχουν ήδη επιβιβαστεί στο αεροσκάφος που θα τους μεταφέρει στη Μαδρίτη από την Τενερίφη, σειρά έχουν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό από τη Γερμανία, το Βέλγιο, τον 70χρονο από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ οι οποίοι θα μεταφερθούν πιθανότατα με το ίδιο αεροσκάφος προς την Ολλανδία. Η τελευταία πτήση της επιχείρησης θα μεταφέρει έξι άτομα στην Αυστραλία.

Βέβαια υπάρχουν διάφορα σενάρια για την άφιξη του 70χρονου Έλληνα στη Ελλάδα. Αεροσκάφος της Πολεμικής μας Αεροπορίας είτε θα παραλάβει τον 70χρονο Έλληνα από την Ολλανδία, η οποία αποτελεί τον επόμενο σταθμό πολλών επιβατών διαφόρων εθνικοτήτων, είτε θα πετάξει για Τενερίφη απ’ όπου και θα τον παραλάβει κατευθείαν.

Δεν έχει αποφασιστεί αν ο Έλληνας θα μεταφερθεί στο σπίτι του ή σε νοσοκομείο μετά την άφιξή του στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι σίγουρα όμως θα εξεταστεί από τους γιατρούς του νοσοκομείου «Αττικόν» μόλις προσγειωθεί στην Ελλάδα.

Οι 22 Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία, μόλις επαναπατριστούν. Οι Αμερικανοί θα σταλούν στη Νεμπράσκα για καραντίνα και τεστ.

Αν και οι περισσότεροι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το πλοίο, 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν εντός του και θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία, δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία.

Οι αποσκευές και η σορός επιβάτη θα παραμείνουν στο πλοίο που θα απολυμανθεί στην Ολλανδία.

Οι 14 Ισπανοί επιβάτες επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος και αναχώρησαν για Μαδρίτη

Το πλοίο με τους 3 νεκρούς από την διασπορά του χανταϊού έχει δέσει στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίλλια, όπου μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε «σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα, μέσω ενός πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου» και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους.

Εικόνες έδειξαν τους πρώτους Ισπανούς επιβάτες, γύρω στις 12:00 ώρα Ελλάδος, να φτάνουν στη στεριά και να μπαίνουν στα λεωφορεία φορώντας μπλε ιατρικές ποδιές και τραβώντας φωτογραφίες από αυτή τη δύσκολη εμπειρία που έζησαν, πριν μπουν στο αεροπλάνο και αναχωρήσουν για Μαδρίτη.

Αυτοί θα μεταφερθούν με στρατιωτικό αεροσκάφος στο στρατιωτικό νοσοκομείο Gómez Ulla όταν φτάσει στην Μαδρίτη. Λίγο πριν τις 12:45, ώρα Ελλάδος, ξεκίνησαν να επιβιβάζονται στο αεροσκάφος το οποίο απογειώθηκε και σε λίγες ώρες θα φτάσει στη Μαδρίτη.

Πέντε Γάλλοι επιβάτες θα επαναπατριστούν με ειδική πτήση

Πέντε Γάλλοι επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο εμφανίστηκε εστία χανταϊού, θα επαναπατριστούν σήμερα με πτήση «υγειονομικού χαρακτήρα» στη Γαλλία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Υγείας και Εξωτερικών.

Η μεταφορά θα γίνει «με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύουν και σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ», πρόσθεσαν τα δύο υπουργεία.

Το MV Hondius έφθασε τα ξημερώματα κοντά στην Τενερίφη, ενόψει της προγραμματισμένης εσπευσμένης απομάκρυνσης σχεδόν 150 επιβατών και μελών του πληρώματος.

Φθάνοντας στη Γαλλία, καθώς ο ΠΟΥ θεωρεί όλους τους επιβαίνοντες «επαφές υψηλού κινδύνου», οι πέντε Γάλλοι επιβάτες «θα τεθούν σε καραντίνα σε νοσοκομείο για 72 ώρες, όπου θα γίνει πλήρης εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους πριν οργανωθεί η επιστροφή στην οικία τους, όπου θα παραμείνουν σε απομόνωση για 45 ημέρες, με την κατάλληλη παρακολούθηση», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι υγειονομικές αρχές στη συνέχεια θα παρακολουθούν τα πρόσωπα που έχουν εκτεθεί τον ιό αλλά δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα «στις αντίστοιχες περιοχές διαμονής τους».

Η παρακολούθηση θα περιλαμβάνει «μια αρχική επαφή και στη συνέχεια τακτικές επαφές για περίοδο έξι εβδομάδων –που αντιστοιχεί στην μέγιστη θεωρητικά περίοδο επώασης– καθώς και την παροχή των κατάλληλων υγειονομικών συστάσεων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί θα πραγματοποιήσει σήμερα το απόγευμα σύσκεψη για την εκτίμηση της κατάστασης, όπως ανακοίνωσε χθες το γραφείο του.

«Σε αυτή τη φάση, κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα δεν έχει αναφερθεί σε γαλλικό έδαφος», σημείωσαν τα υπουργεία Υγείας και Εξωτερικών.

Ένας Γάλλος υπήκοος, που τέθηκε σε απομόνωση λόγω ήπιων συμπτωμάτων αφού βρέθηκε στο ίδιο αεροσκάφος με επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού, διαπιστώθηκε πως είναι αρνητικός αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του ΠΟΥ, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι έξι μεταξύ οκτώ ύποπτων περιπτώσεων, στα οποία περιλαμβάνονται οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του ιού, ο οποίος είναι γνωστός, αλλά σπάνιος, και για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο, ούτε θεραπεία.