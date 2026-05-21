CNN: Το Ιράν «τρέχει» την ανασυγκρότηση του οπλοστασίου του – Κατασκευάζει ξανά drones και πυραύλους

Οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών δείχνουν ότι το Ιράν θα μπορούσε να αποκαταστήσει πλήρως την ικανότητά του να επιτίθεται με drones μέσα σε έξι μήνες
Ιρανικά drones των Φρουρών της Επανάστασης / Majid Asgaripour / WANA (West Asia press Agency) via REUTERS
Την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται στο «χείλος» μιας συμφωνίας ή μιας νέας σύγκρουσης, δημοσίευμα του CNN αναφέρει ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ξεκινήσει να αποκαθιστά μέρος της παραγωγής του σε drones έξι εβδομάδες μετά την έναρξη της εκεχειρίας στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στις αρχές Απριλίου. 

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, που επικαλείται εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, το Ιράν φέρεται να έχει ήδη επανεκκινήσει την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), ενώ παράλληλα επιχειρεί να αποκαταστήσει πυραυλικές βάσεις και εκτοξευτές, καθώς και να ανασυγκροτήσει την παραγωγική ικανότητα βασικών οπλικών συστημάτων που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ. 

Η ταχύτητα και η κλίμακα της αποκατάστασης του ιρανικού οπλοστασίου σε drones και πυραύλους φαίνεται να έχει αιφνιδιάσει τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το CNN, οι αρχικές εκτιμήσεις έδειχναν ότι ο ιρανικός στρατός θα χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο για να ανασυγκροτηθεί.

Ορισμένες αμερικανικές εκτιμήσεις μάλιστα αναφέρουν ότι το Ιράν θα μπορούσε να αποκαταστήσει πλήρως την ικανότητά του για επιθέσεις με drones – τα οποία προκαλούν έντονη ανησυχία, ιδίως στις χώρες του Κόλπου – μέσα σε μόλις έξι μήνες.

Η ταχύτητα της ανοικοδόμησης των στρατιωτικών ικανοτήτων της Τεχεράνης εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα έχουν αποδυναμώσει μακροπρόθεσμα τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το Ιράν έχει καταφέρει να αποκαταστήσει τις στρατιωτικές του ικανότητες πιο γρήγορα από το αναμενόμενο χάρη σε μία σειρά από παράγοντες, μεταξύ των οποίων η στήριξη που λαμβάνει από τη Ρωσία και την Κίνα και το γεγονός ότι τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ δεν προκάλεσαν τόσο εκτεταμένες ζημιές όσο ήλπιζαν, επεσήμαναν οι πηγές.

Παράλληλα το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί πυραυλικές δυνατότητες, δυνατότητες επιθέσεων με drones και αντιαεροπορικής άμυνας, παρά τη σοβαρή ζημιά που έχουν προκαλέσει τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών, πράγμα που σημαίνει ότι η ταχεία ανασυγκρότηση της στρατιωτικής παραγωγικής ικανότητάς του δεν ξεκινά από το μηδέν.

