«Η Ρωσία θα συνεχίσει να στηρίζει την Κούβα», λέει η Ζαχάροβα μετά τη δίωξη των ΗΠΑ στον Ραούλ Κάστρο

Λίγο αφότου ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ έστειλαν από κοινού μήνυμα πως καταδικάζουν τον «νόμο της ζούγκλας» και τις απόπειρες κάποιων να κυριαρχήσουν, η Ρωσία δήλωσε την Πέμπτη (21.05.2026) πως θα παράσχει ενεργή στήριξη στην Κούβα, παρά τις απόπειρες των ΗΠΑ να την εκφοβίσουν με τις κυρώσεις που επέβαλαν στο νησί.

Οι ΗΠΑ προκάλεσαν για ακόμη μία φορά παγκόσμια αναταραχή, μετά τις κατηγορίες που απήγγειλαν στον πρώην πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για τις καταρρίψεις 2 αεροσκαφών το 1996, κλιμακώνοντας την εκστρατεία τους κατά του νησιού, όπου οι κομμουνιστές του Κάστρο βρίσκονται στην κυβέρνηση αφότου ο εκλιπών αδελφός του, ο Φιντέλ Κάστρο, είχε ηγηθεί της επανάστασης το 1959. Στον απόηχο αυτών, η Ρωσία ανακοίνωσε πως διατηρεί επαφή με την Κούβα για όλα τα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε την πιο ενεργή στήριξη στον αδελφό κουβανικό λαό στη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Επαναλαμβάνουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας με την Κούβα και καταδικάζουμε κατηγορηματικά οποιεσδήποτε απόπειρες χονδροειδούς ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους, εκφοβισμού και χρήσης παράνομων μονομερών περιοριστικών μέτρων, απειλών και εκβιασμού» συνέχισε συνεχίζοντας το αφήγημα του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ για τον κίνδυνο που προκαλεί η επιχείρηση «κάποιων» να κυριαρχήσουν.

Η Ζαχάροβα δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για την υποστήριξη που θα παράσχει η Ρωσία, όμως δήλωσε πως οι ΗΠΑ δείχνουν «τη μισαλλοδοξία τους προς οποιαδήποτε μορφή διαφωνίας και μια κυνική εφαρμογή του αναβιώσαντος Δόγματος Μονρόε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Διατηρούμε επαφή με την Κούβα σε όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τις δύο χώρες μας», δήλωσε ακόμα απαντώντας σε ερώτηση του Reuters.

Η Ζαχάροβα απέρριψε επίσης πληροφορία του Axios ότι η Κούβα έχει παραλάβει από τη Ρωσία και το Ιράν περισσότερα από 300 drones για να επιτεθεί ενδεχομένως σε αμερικανικά συμφέροντα, χαρακτηρίζοντας το σχετικό άρθρο κατασκευασμένη βολή σ’ ένα πόλεμο πληροφοριών.