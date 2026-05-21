Ιράν: Με το «εγχειρίδιο επιβίωσης» του Οσάμα Μπιν Λάντεν ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Τρεις μήνες κρυμμένος έχει περάσει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις με τις ΗΠΑ – μια εξαφάνιση που, σύμφωνα με αναλυτές αντιτρομοκρατίας, αντικατοπτρίζει τα τελευταία χρόνια του εγκεφάλου της Αλ Κάιντα, Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Δεν τον έχουμε δει όμως ποτέ, κι ας έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες. Ούτε και αναμένεται να τον δούμε σύντομα καθώς φαίνεται πως έχει υιοθετήσει το «εγχειρίδιο επιβίωσης» του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Αυτό υποστηρίζει ο αναλυτής και ειδικός σε θέματα αντιτρομοκρατίας Ομάρ Μοχάμεντ. «Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν στην Τεχεράνη αυτό που έκαναν για δύο δεκαετίες στην Αλ Κάιντα και το ISIS», δήλωσε στο Fox News.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, πολλά δημοσιεύματα αναφέρονται τόσο στην κατάσταση της υγείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ όσο και στον βαθμό στον οποίο ελέγχει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Τεχεράνη – και πόσο «χώρο» αφήνει ή του επιβάλλεται να αφήνει στους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Οι ΗΠΑ έχουν αναγκάσει τον ηγέτη τους στο ίδιο είδος επιχειρησιακής αφάνειας στην οποία έζησε ο Μπιν Λάντεν για 10 χρόνια στο Αμποταμπάντ», πρόσθεσε ο αναλυτής.

«Τόσο ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ όσο και ο Μπιν Λάντεν κληρονόμησαν την κοινωνική τους θέση χάρη σε μια αμερικανική επιχείρηση και αμφότεροι αντέδρασαν με τον ίδιο τρόπο: παύοντας να υπάρχουν δημόσια», είπε προσθέτοντας ότι ο Μπιν Λάντεν «σταμάτησε να δημοσιεύει βίντεο με ημερομηνία γύρω στο 2007 και περιορίστηκε σε ηχητικά μηνύματα» που μεταφέρονταν δια χειρός από δύο έμπιστους αγγελιαφόρους.

«Ο Μπιν Λάντεν παρέμεινε κρυμμένος για το υπόλοιπο της ζωής του και η στιγμή που εμφανίστηκε ήταν η στιγμή που πέθανε. Τα κίνητρα του Μοτζταμπά δείχνουν το ίδιο», είπε επίσης, εκτιμώντας ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν θα εμφανιστεί δημόσια.

«Το μάθημα από όσα έγινα στο Αμποταμπάντ, τα οποία η Τεχεράνη λογικά έχει μελετήσει προσεκτικά, είναι ότι η ασφαλέστερη κρυψώνα δεν είναι μια σπηλιά στην Τόρα Μπόρα, αλλά ένα περιτοιχισμένο συγκρότημα σε μια πόλη-φρούριο», πρόσθεσε ο αναλυτής. Ο Μπιν Λάντεν ζούσε επίσης περίπου ένα μίλι από την κορυφαία στρατιωτική ακαδημία του Πακιστάν, κρυμμένος σε κοινή θέα πίσω από ψηλούς τσιμεντένιους τοίχους και συρματοπλέγματα, σημείωσε.

Αν αναλογιστούμε την κατάσταση στο Ιράν, το λογικό αντίστοιχο για τον Χαμενεΐ είναι να κρύβεται σε ενισχυμένες τοποθεσίες κάτω ή δίπλα σε εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, όπως είπε.

Παράλληλα, ο αναλυτής υποστήριξε ότι το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ κρύβεται σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή για την Ουάσιγκτον και το μέλλον του ιρανικού καθεστώτος. «Αυτό το καθεστώς που για 47 χρόνια πρόβαλε την εξουσία του μέσω ενός μοναδικού και παρόντα ανώτατου ηγέτη, δεν μπορεί πλέον να έχει αυτό το άτομο», ανέφερε κάνοντας λόγο για «στρατηγικό ορόσημο».

Σήμερα στο Ιράν έχουμε «προκάτοχους που σκοτώθηκαν από αμερικανικές επιδρομές και διάδοχους που δεν μπορούν να δείξουν τα πρόσωπά τους».

«Η πραγματική εξουσία ασκείται από έναν μηχανισμό ασφαλείας και όχι από μια συγκεκριμένη φιγούρα», τόνισε. «Η χώρα κυβερνάται στα χαρτιά από έναν άνθρωπο του οποίου ο πληθυσμός δεν είναι σίγουρος πού βρίσκεται ή σε ποια πολιτεία βρίσκεται».