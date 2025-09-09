Coldplay: Ο σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ λύνει τη σιωπή του μετά το viral kiss cam – «Ήμασταν ήδη χωρισμένοι»

Ο σύζυγος της πρώην διευθύντριας ανθρώπινου δυναμικού της Astronomer Κριστίν Κάμποτ που έγινε «τσακωτή» με τον CEO Άντι Μπάιρον στην kiss cam σε συναυλία των Coldplay, σπάει τη σιωπή του και ξεκαθαρίζει ότι οι δυο τους είχαν ήδη χωρίσει πριν από τη συναυλία του Ιουλίου.

Η είδηση ότι η Κρίστιν Κάμποτ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, Άντριου Κάμποτ, έκανε τον γύρο του διαδικτύου, λίγες εβδομάδες αφότου πιάστηκε στην «kiss cam» αγκαλιά με τον τότε CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, ο οποίος φέρεται επίσης να είναι παντρεμένος.

Ο πρώην άντρας της Άντριου δήλωσε ότι οι δυο τους ήταν ήδη χωρισμένοι πριν το επίμαχο βίντεο μεταξύ της Kριστίν και του Μπάιρον που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Ο Άντριου και η Κριστίν «είχαν χωρίσει φιλικά αρκετές εβδομάδες πριν από τη συναυλία των Coldplay», δήλωσε στο People εκπρόσωπος του Άντριου, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Privateer Rum.

«Η απόφασή τους να χωρίσουν είχε παρθεί πριν από εκείνο το βράδυ», δήλωσε στο People ο εκπρόσωπός του. «Τώρα που η αίτηση διαζυγίου είναι γνωστή, ο Άντριου ελπίζει ότι αυτό θα δώσει ένα τέλος στις εικασίες και θα επιτρέψει στην οικογένειά του την ιδιωτικότητα που πάντα εκτιμούσε».

Εν τω μεταξύ, δικαστικά έγγραφα που έλαβε η Daily Mail έδειξαν ότι η Kριστίν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου σε δικαστήριο στο Πόρτσμουθ του Νιού Χάμσαϊρ στις 13 Αυγούστου.

Η δεύτερη πρώην σύζυγος του Άντριου, Τζούλια δήλωσε επίσης στη Daily Mail ότι ο ίδιος της είχε πει ότι είχε χωρίσει με την Κριστίν πριν από το σκάνδαλο με την kiss cam των Coldplay.

«Έστειλα μήνυμα στον Άντριου αμέσως μετά το συμβάν και μου απάντησε: “Η ζωή της δεν έχει καμία σχέση με μένα” και είπε ότι χωρίζουν», δήλωσε η πρώην σύζυγός του, Τζούλια Κάμποτ, στην Daily Mail.

Η Kριστίν Κάμποτ και ο πρώην CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον έγιναν viral τον Ιούλιο μετά τις έντονες αντιδράσεις που ξέσπασαν όταν «συνελήφθησαν» αγκαλιά κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας των Coldplay στη Βοστόνη.

Ο Μπάιρον φαινόταν τρομοκρατημένος και αμέσως έσκυψε, ενώ η Kριστίν κάλυψε το πρόσωπό της.

Ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν αστειεύτηκε με το περιστατικό: «Είτε έχουν εξωσυζυγική σχέση είτε είναι απλώς πολύ ντροπαλοί».

Μετά το σκάνδαλο παραιτήθηκαν και οι δύο από τις θέσεις τους στην Astronomer.