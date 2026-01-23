Corriere della sera: Ο Ζελένσκι «δίνει» το Ντονμπάς με αντάλλαγμα 800 δισ. δολάρια βοήθεια και εγγυήσεις ασφαλείας

Δημοσίευμα «βόμβα» από την Corriere della sera αποκαλύπτει πως ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξετάζει πρόταση για παραχώρηση του Ντονμπάς με αντάλλαγμα 800 δισ.ευρώ βοήθεια και εγγυήσεις ασφαλείας μετά τη λήξη του πολέμου με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με την corriere della sera οι συζητήσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία στηρίζονται σε τέσσερα έγγραφα που περιλαμβάνουν σχέδιο ειρήνης στη χώρα, ανοικοδόμησης με ποσό 800 δισ. δολάρια και δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας με βασική προϋπόθεση την παραχώρηση του Ντονέτσκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι δύο απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις συνομιλίες τους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ταξίδεψαν στο Άμπου Ντάμπι, όπου ξεκίνησαν οι πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις Ρώσων και Ουκρανών από το 2022.

Της ουκρανικής αντιπροσωπείας ηγείται ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης Κίριλο Μπουντάνοφ, ενώ τη ρωσική πλευρά εκπροσωπούν ο Κιρίλ Ντμίτριεφ και ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Ίγκορ Κοστιούκοφ.

Στις τσάντες τους, οι διαπραγματευτές φέρουν τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά έγγραφα που, θεωρητικά, θα πρέπει να συνιστούν τη συμφωνία ειρήνης. Το πρώτο είναι ένα κείμενο «που καλύπτει ολόκληρο το πακέτο», όπως δηλώνει στον Corriere ο Κροάτης πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθούν τα τρία βασικά μέρη. Το πιο επικίνδυνο για τον Ζελένσκι προβλέπει ουσιαστικά την παραχώρηση στη Ρωσία του τμήματος του Ντονμπάς – το τμήμα του Ντονέτσκ που είναι ακόμα ελεύθερο – το οποίο διεκδικεί ο Πούτιν.

Ο Κροάτης πρωθυπουργός Πλένκοβι εξηγεί ότι, σε κάθε περίπτωση, «είναι σημαντικό το έδαφος να μην παραχωρηθεί επ’ άπειρο», διότι «πρέπει να αφήσουμε χώρο και χρόνο για να επανεξετάσουμε ό,τι είναι διαπραγματεύσιμο» (δηλαδή ένα παράθυρο για την επιστροφή του εδάφους όταν ο Πούτιν δεν θα είναι πια στην εξουσία).

Αυτή η παραχώρηση, για τον Ζελένσκι, μπορεί να είναι μοιραία. Η κοινή γνώμη στην Ουκρανία είναι αντίθετη. Και, παραχωρώντας τα οχυρά του Ντονέτσκ, θα άφηνε εκτεθειμένη την πλευρά της σε νέες ρωσικές προωθήσεις σε μια απέραντη πεδιάδα προς το Ντνίπρο και από εκεί προς την Οδησσό.

Αυτό θα σήμαινε το τέλος της ανεξάρτητης Ουκρανίας, επειδή η χώρα θα έχανε την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα και θα χρειαζόταν τη ρωσική συγκατάθεση για να εξάγει. Οι ΗΠΑ προσφέρουν δύο παραχωρήσεις για να τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τον τεράστιο κίνδυνο.

Ένα έγγραφο απαριθμεί τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης ύψους 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Ένα δεύτερο έγγραφο θα παρέχει στην Κίεβο αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας, σε υποστήριξη των Ευρωπαίων που θα στείλουν άνδρες στο έδαφος. Ο Ζελένσκι θα πρέπει να παραχωρήσει έδαφος σε αντάλλαγμα για χρήματα και δυτικές άμυνες.

Ωστόσο, οι συμφωνίες δεν έχουν κλείσει. Ο Φινλανδός πρόεδρος Άλεξ Σταμπ ενημερώνει ότι υπάρχει επίσης ένα έγγραφο σχετικά με την «ακολουθία»: η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει το Ντόνετσκ. Ωστόσο, το σχέδιο ανασυγκρότησης ύψους 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι προς το παρόν μόνο στα χαρτιά, καθώς δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια. Ούτε είναι σαφές αν ο Πούτιν θα αποδεχτεί εγγυήσεις ασφάλειας που προβλέπουν την παρουσία στρατιωτών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Χθες, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών τόνισε χαρακτηριστικά: «Χαίρομαι που η ειρήνη φαίνεται να πλησιάζει, αλλά ο Πούτιν δεν είναι άνθρωπος της ειρήνης. Χρειαζόμαστε μια συμφωνία που δεν θα σπείρει τους σπόρους ενός άλλου πολέμου»…