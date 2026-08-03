Βρετανία: Σατανιστής που αυτοαποκαλούνταν «Κόμης Δράκουλας» έπινε αίμα από σφαγμένα ζώα και άφηνε τα κουφάρια τους σε εκκλησίες

Εμμονή με τους βρικόλακες και τα νεκροταφεία είχε ένας άνδρας στη Βρετανία. Ο 48χρονος Μπέντζαμιν Λιούις πίστευε πως θα γίνει αθάνατος αν έπινε αίμα και χαρακτήριζε τον εαυτό του «Κόμη Δράκουλα».

Ο σατανιστής από τη Βρετανία τέθηκε υπό κράτηση σε νοσοκομείο, αφού συνελήφθη να πετάει πτώματα ζώων έξω από εκκλησίες, ενώ σύχναζε και σε νεκροταφεία.

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Σύμφωνα με τον «Guiardian», ο Μπέντζαμιν Λιούις άφησε πτώματα προβάτων και ελαφιών στα κατώφλια εκκλησιών στο Νιου Φόρεστ του Χάμπσαϊρ, τρομάζοντας τους ενορίτες και εξοργίζοντας τους αγρότες, από τους οποίους είχε κλέψει και σφάξει τα ζώα τους.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης για τη σύλληψη του Λιούις, αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιτήρηση σε εκκλησιαστικούς χώρους σε σημαντικές ημερομηνίες του σατανικού ημερολογίου.

Ο Λιούις συνελήφθη τελικά αφού βρέθηκαν ίχνη του DNA του στα υπολείμματα ενός αρνιού. Ομολόγησε ότι προκάλεσε εκ προθέσεως παρενόχληση, τρόμο ή αγωνία με θρησκευτική επιβάρυνση, καθώς και την κλοπή αρνιών.

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Κατά τη διάρκεια προηγούμενης εμφάνισής του στο δικαστήριο, ο Λιούις, από το Τότον του Σαουθάμπτον, απάντησε «Κόμης Δράκουλας» όταν του ζητήθηκε να δηλώσει την ταυτότητά του.

«Πίστευε ότι αν πιει αίμα θα γίνει βαμπίρ»

Ο δικαστής δήλωσε ότι ο Λιούις θα παραμείνει υπό κράτηση για θεραπεία έως ότου, είτε ένα δικαστήριο ψυχικής υγείας, είτε ο υπουργός Δικαιοσύνης, κρίνουν ότι είναι ασφαλές να αφεθεί ελεύθερος.

Μετά την έκδοση της ποινής του, ο 48χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης από το νοσοκομείο, ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του και δήλωσε ότι δεν τρέφει καμία κακία προς την αστυνομία που τον συνέλαβε.

Μιλώντας έξω από το δικαστήριο, αστυφύλακας της αστυνομίας του Χάμσαϊρ δήλωσε ότι ήταν η πιο ασυνήθιστη υπόθεση στην οποία είχε ασχοληθεί. «Είναι μια υπόθεση όπου νομίζεις ότι έχεις φτάσει στο απόγειο του παράξενου και τότε συμβαίνει κάτι άλλο που ανατρέπει τα δεδομένα».

Ο Λιούις πίστευε ότι το να πίνει αίμα θα του επέκτεινε τη ζωή, είπε, προσθέτοντας: «Και αν πιει αρκετό, δεν θα πάει στην κόλαση, δεν θα πεθάνει και θα γίνει βαμπίρ».

«Ήμασταν σχεδόν σε θέση να προβλέψουμε πότε επρόκειτο να χτυπήσει». Τότε, τοποθετήθηκαν αστυνομικοί σε εκκλησίες, σε σημαντικές ημερομηνίες, φτάνοντας τελικά στη σύλληψη του σατανιστή.

Ο Λιούις άφηνε σφαγμένα αρνιά και ελάφια έξω και μέσα σε εκκλησίες, μερικές φορές με έναν ανεστραμμένο σταυρό κοντά τους. Κοντά σε ένα από αυτά είχε αφεθεί επίσης μια κάρτα ταρώ.

Ένα νεκρό αρνί τοποθετήθηκε πάνω σε έναν σταυρό στην κορυφή μιας εκκλησίας και ένα δεύτερο κοντά σε ένα άγαλμα της Παναγίας.

Ένα άλλο αφέθηκε στον άμβωνα μιας εκκλησίας πάνω σε έναν σταυρό που είχε αφαιρεθεί από το θυσιαστήριο.

Όταν η αστυνομία έκανε έρευνα στο σπίτι του Λιούις, βρήκε σκίτσα βαμπίρ, σημειώσεις σχετικά με τελετουργίες και αναφορές στο πώς να πιει αίμα.

Η καταδίκη του Λιούις δεν είναι η πρώτη του «επαφή» με τον νόμο.

Το 2003 φυλακίστηκε γιατί τρομοκράτησε έναν εφημέριο και την οικογένειά του κοντά στο σπίτι του, ισχυριζόμενος ότι ήταν βαμπίρ.