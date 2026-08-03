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Η κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα διχάζει την Ευρώπη: Νέα αντιπαράθεση Ισπανίας και Ιταλίας – Έως και 5.000 παραμένουν στον ισπανικό θύλακα

Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Μαδρίτης και Ρώμης για τη διαχείριση των ροών, ενώ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητά κοινή ευρωπαϊκή απάντηση και ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων - Την Τρίτη η έκτακτη τηλεδιάσκεψη της ΕΕ
Μετανάστες Ισπανία, Θέουτα
Μετανάστες στην παραλία Τραμπολίν, στη Θέουτα, περιμένοντας να εισέλθουν στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας CETI, μετά τις μαζικές αφίξεις από το Μαρόκο διά ξηράς και θαλάσσης (Πηγή φωτογραφίας: REUTERS / Fabian Bimmer)
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Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία για τη διαχείριση των μεταναστών που εισήλθαν μαζικά στη Θέουτα συνεχίζεται, με τις δύο κυβερνήσεις να ανταλλάσσουν αιχμές ενόψει της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, η οποία συγκαλείται με αντικείμενο τη μεταναστευτική κρίση.

Στο επίκεντρο της συζήτησης στην ΕΕ βρίσκονται οι χιλιάδες μετανάστες που εξακολουθούν να παραμένουν στη Θέουτα, αλλά και οι διαφορετικές προσεγγίσεις που εκφράζουν η Ισπανία και η Ιταλία ως προς τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Σε συνέντευξή του στη δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE, ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες υποστήριξε ότι «πολλές χώρες και κυβερνήσεις δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων» και πρόσθεσε ότι «η ιταλική κυβέρνηση ήταν μία από αυτές».

Ο επικεφαλής της ισπανικής διπλωματίας υπενθύμισε τις μεταναστευτικές κρίσεις που αντιμετώπισε η Ιταλία στη Λαμπεντούζα, τονίζοντας ότι η Μαδρίτη είχε επιδείξει αλληλεγγύη τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και με συγκεκριμένες ενέργειες. «Η Ισπανία ήταν πάντα αλληλέγγυα, πολιτικά και με συγκεκριμένες πράξεις. Είναι κάτι που απαιτούμε από τους Ευρωπαίους εταίρους», ανέφερε.

Η απάντηση της Ιταλίας

Από την πλευρά της Ρώμης, πηγές του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών αντέτειναν ότι οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών έχουν μειωθεί σημαντικά χάρη στην πολιτική της κυβέρνησης Μελόνι. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι αφίξεις καταγράφονται μειωμένες κατά 55% σε σχέση με πέρυσι και κατά 82% σε σύγκριση με το 2023.

Οι ίδιες πηγές απέρριψαν επίσης τους ισχυρισμούς περί νέας κρίσης στη Λαμπεντούζα, υποστηρίζοντας ότι στο νησί βρίσκονται σήμερα μόλις 98 μετανάστες και ότι δεν υφίσταται κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στη Θέουτα

Στη Θέουτα, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, εξακολουθούν να παραμένουν περίπου 3.000 έως 5.000 μετανάστες, ενώ τα δύο κέντρα υποδοχής της πόλης λειτουργούν πέρα από τα όριά τους. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παρουσία 862 ανήλικων μεταναστών, οι οποίοι προστατεύονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο και δεν μπορούν να απελαθούν.

Η ισπανική κυβέρνηση εκτιμά ότι περίπου 69.500 άνθρωποι έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο μέσα στις τελευταίες τέσσερις ημέρες, αριθμός που υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις για περίπου 50.000 αφίξεις. Ο απολογισμός της κρίσης ανέρχεται σε 72 νεκρούς στην ισπανική πλευρά των συνόρων και 11 στη μαροκινή.

Η επιστολή της Φον ντερ Λάιεν στον Σάντσεθ

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέστειλε επιστολή στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ζητώντας «κοινή ευρωπαϊκή απάντηση» και ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων. «Η προστασία του συνόλου των εξωτερικών συνόρων μας είναι μια ευρωπαϊκή ευθύνη που μοιράζεται», υπογραμμίζει, ενώ σημειώνει ότι «πρέπει να πάμε πιο μακριά για να ενισχύσουμε τα σύνορά μας στα πιο κρίσιμα σημεία».

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη της ΕΕ

Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν αύριο, Τρίτη (04.08.2026), στο επίκεντρο της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους «27» να αναζητούν κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στη νέα μεταναστευτική κρίση.

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