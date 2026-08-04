Ρωσία: Πέντε νεκροί και έξι τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην περιφέρεια της Μόσχας

Νωρίς το πρωί της Τρίτης (04.08.2026) η Ουκρανία επιτέθηκε με drones και στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, τραυμάτισε άλλους έξι στην περιφέρεια της Μόσχας, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αντρέι Βαραμπιόφ.

«Το πρωί, δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν επίθεση drones της Ουκρανίας εναντίον της περιφέρειας της Μόσχας», ανέφερε ο αξιωματούχος. Διευκρίνισε ότι ξέσπασαν πυρκαγιές στο επίπεδο της βιομηχανικής ζώνης Ναβασέλκι, ιδίως σε αποθήκη.

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«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) έξι τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

The electronic warfare (EW) system was tested in Chekhov.https://t.co/QZhYaPb8rm… pic.twitter.com/VfVmVlov4L — Lew Anno Support#USA#NATO#Ukraine 24/2-22 (@anno1540) August 4, 2026

🇺🇦 🇷🇺 #BREAKING | Morning visit to the Moscow sector! Ukrainian drones spotted in the Chekhov district of the Moscow region continue to glide undetected by local air defenses.​#Chekhov #MoscowRegion #DroneStrike pic.twitter.com/lq4Qwve9nG — Burak Keskin (@Burak_Keskin85) August 4, 2026

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας κυρίως διυλιστήρια πετρελαίου και αποθήκες εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου. Όπως υποστηρίζει το Κίεβο, η εκστρατεία αυτή αποσκοπεί στο να κάνουν και οι Ρώσοι πολίτες αισθητό το κόστος του πολέμου.