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Ρωσία: Πέντε νεκροί και έξι τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην περιφέρεια της Μόσχας

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος
Ουκρανικά drones που εντοπίστηκαν στην περιοχή Τσέχοφ της περιφέρειας της Μόσχας
Ουκρανικά drones που εντοπίστηκαν στην περιοχή Τσέχοφ της περιφέρειας της Μόσχας / X
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Νωρίς το πρωί της Τρίτης (04.08.2026) η Ουκρανία επιτέθηκε με drones και στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, τραυμάτισε άλλους έξι στην περιφέρεια της Μόσχας, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αντρέι Βαραμπιόφ.

«Το πρωί, δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν επίθεση drones της Ουκρανίας εναντίον της περιφέρειας της Μόσχας», ανέφερε ο αξιωματούχος. Διευκρίνισε ότι ξέσπασαν πυρκαγιές στο επίπεδο της βιομηχανικής ζώνης Ναβασέλκι, ιδίως σε αποθήκη.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) έξι τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας κυρίως διυλιστήρια πετρελαίου και αποθήκες εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου. Όπως υποστηρίζει το Κίεβο, η εκστρατεία αυτή αποσκοπεί στο να κάνουν και οι Ρώσοι πολίτες αισθητό το κόστος του πολέμου.

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