Κόσμος

Η μεγάλη φωτιά στο Μπορντό αποκάλυψε δεκάδες βόμβες και βλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Σε όλη τη Γαλλία 375 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 142 είναι ανήλικοι έχουν συλληφθεί με κατηγορίες που σχετίζονται με τις πυρκαγιές
Στιγμιότυπο από την κόλαση φωτιάς στο Μπορντό
Στιγμιότυπο από την κόλαση φωτιάς στο Μπορντό / AP /Φωτογραφία Emma Da Silva
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Βόμβες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έφερε στο φως η τεράστια φωτιά στο Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας κοντά στο χωριό Πορζ, όπου οι κάτοικοι μπόρεσαν να επιστρέψουν τη Δευτέρα (03.08.2026), αφού ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις των πυροτεχνουργών.

Στην κοινότητα αυτή του Μπορντό, όπου περισσότερα από 180 σπίτια κάηκαν στη κολοσσιαία φωτιά, τέσσερις οβίδες μήκους περίπου 30 εκατοστών η καθεμία, σκουριασμένες και καλυμμένες με χώματα, κείτονταν στη μέση ενός καμένου οικοπέδου. Σε έναν φράχτη, ένα θραύσμα οβίδας είχε ανοίξει μια τρύπα σε μέγεθος μπάλας του τένις. Συνολικά, βρέθηκαν περίπου 400 οβίδες και πυρομαχικά, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι κάτοικοι δύο τετραγώνων, που είχαν αποκλειστεί μέχρι να αποναρκοθετηθεί ο χώρος, επέστρεψαν μόλις σήμερα το πρωί, πολλές ώρες μετά τους συγχωριανούς τους.

«Κίνδυνος θανάτου, παρουσία οβίδων» έγραφαν τα πλακάτ που είχαν τοποθετηθεί στην περίμετρο.

Ενώ μαινόταν η πυρκαγιά, ακούγονταν εκρήξεις και οι κάτοικοι αρχικά τις απέδωσαν σε φιάλες υγραερίου που ανατινάζονταν. Είναι πιθανό όμως να επρόκειτο για αυτές τις οβίδες, είπε ο αρχηγός της πυροσβεστικής Τομά Μιμιάγκ.

Τα πυρομαχικά θα αποθηκευτούν και στη συνέχεια θα καταστραφούν σε κάποιο στρατόπεδο.

Τα περισσότερα ήταν βλήματα όλμων, γαλλικά και γερμανικά, υπήρχαν όμως και κάποιες οβίδες για άρματα μάχης.

«Δεν ξέρουμε γιατί βρίσκονταν εδώ, δεν υπήρχε κάποιος επίσημος αποθηκευτικός χώρος, νομίζουμε ότι απλώς τα άφησαν εδώ», είπε ο Μιμιάγκ.

Εξάλλου, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας, έχουν συλληφθεί σε όλη τη χώρα 375 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 142 είναι ανήλικοι, με κατηγορίες που σχετίζονται με τις πυρκαγιές. Από αυτούς, οι 36 προφυλακίστηκαν.

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