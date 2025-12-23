Daily Mail: Ο serial killer Zodiac και ο δολοφόνος της Black Dahlia είναι το ίδιο άτομο – Το μακάβριο σκίτσο που μοιάζει με ομολογία

Ανεξάρτητοι ερευνητές που προσπαθούν να ρίξουν «φως» στην ταυτότητα του serial killer των ΗΠΑ Zodiac αλλά και στου δράστη της δολοφονίας της Black Dahlia, φαίνεται πως καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο.

Η Daily Mail επικαλείται τα ευρήματα των ειδικών αναφέροντας πως οι δολοφονίες που φαντάζουν βγαλμένες από εφιάλτη και σημάδεψαν την ιστορία των ΗΠΑ φαίνεται πως είναι έτοιμες να εξιχνιαστούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα και πάλι με τις ίδιες πληροφορίες, ο βασικός ύποπτος των εγκλημάτων είναι ο Μάρβιν Μαργκόλις που μετέπειτα χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Μάρβιν Μέριλ.

Υπενθυμίζεται πως από το 1968 έως και το 1969 ο δολοφόνος Zodiac τρομοκράτησε τη βόρεια Καλιφόρνια, σκοτώνοντας τουλάχιστον 5 ανθρώπους, ενώ ισχυριζόταν ότι είχε δολοφονήσει δεκάδες ακόμη.

Το «φάντασμα» – δολοφόνος, τότε, προκαλούσε τα μέσα ενημέρωσης και την αστυνομία με επιστολές και κρυπτογραφήματα, καλώντας το κοινό να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 1947 ωστόσο, 2 δεκαετίες νωρίτερα, η επίδοξη ηθοποιός του Χόλιγουντ Ελίζαμπεθ Σορτ, γνωστή ως Black Dahlia, βρέθηκε νεκρή κοντά σε ερημικό σημείο στο Λος Άντζελες. Το σώμα της είχε ακρωτηριαστεί -βρέθηκε καθαρά κομμένο στα δύο- ενώ στα μάγουλά της είχε χαραχθεί ένα φρικιαστικό «χαμόγελο».

Αυτές οι δολοφονίες είχαν προκαλέσει τον τρόμο των Αμερικανών και την απόγνωση των αρχών που δεν μπορούσαν να βρουν την ταυτότητα των δραστών.

Μετά από περισσότερα από 50 χρόνια μυστηρίου, αμέτρητες αστυνομικές, αποτυχημένες προσπάθειες αξιοποίησης DNA, ο ερευνητικός σύμβουλος Άλεξ Μπέιμπερ πιστεύει ότι έλυσε και τις δύο υποθέσεις.

Πώς φτάσαμε στο ανατριχιαστικό συμπέρασμα

Ο Zodiac είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το κρυπτογράφημα Z13 που έστειλε τον Απρίλιο του 1970 είχε το αληθινό του όνομα. Ο Μπέιμπερ, συνιδρυτής των Cold Case Consultants of America, υποστηρίζει ότι το αποκρυπτογράφησε χρησιμοποιώντας ΑΙ, πρόσφατα αποδεσμευμένα αρχεία απογραφής και κλασικές μεθόδους κρυπτογραφίας.

Η λύση αποκάλυψε το όνομα ενός άνδρα που ήταν επίσης βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Black Dahlia. Παράλληλα, ο Μπέιμπερ αποκρυπτογράφησε και το κρυπτογράφημα Z32, το οποίο -όπως λέει- συνδέεται άμεσα με τη δολοφονία της Black Dahlia.

Ο Μπέιμπερ συγκέντρωσε ένα πλήθος έμμεσων αλλά ισχυρών στοιχείων, τα οποία -κατά τον ίδιο- αποδεικνύουν ότι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο κρύβεται πίσω από τις δολοφονίες.

Πρόκειται για τον Μάρβιν Μαργκόλις που είχε σχέση με την Black Dahlia, λίγο πριν τον θάνατό της, κατείχε ιατρική εμπειρία και ήταν ικανός να ακρωτηριάσει το σώμα της Σορτ με ανατριχιαστική ακρίβεια.

Αυτός ο άνδρας άφησε πίσω του μια ομολογία στο νεκροκρέβατό του, η οποία θα μπορούσε να συνδέει τις 2 υποθέσεις.

Ο συγκεκριμένος είχε υπηρετήσει και κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα αρχεία των Βετεράνων καταγράφουν πως ήταν απαθής και επιθετικός.

Μετά δολοφονία της Black Dahlia, όπως λέει ο ερευνητής, ο Μάρβιν εγκατέλειψε το Λος Άντζελες, άλλαξε όνομα και επέστρεψε ως Zodiac.

Υποστηρίζει επίσης ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε σε μία από τις επιβεβαιωμένες επιθέσεις του Zodiac ήταν προσωπικό: η ιαπωνική στρατιωτική ξιφολόγχη που ο Μέριλ είχε φέρει μαζί του από τον πόλεμο.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, αφού διαγνώστηκε με καρκίνο σε τελικό στάδιο, ο Μέριλ σχεδίασε ένα μακάβριο σκίτσο, στο οποίο εμφανίζεται μια γυναίκα με το όνομα Ελίζαμπεθ και -όπως φαίνεται- μια κρυμμένη λέξη: «ZoDiac».

Ο Μπέιμπερ θεωρεί ότι αυτό το ανατριχιαστικό σχέδιο ισοδυναμεί πλέον με ομολογία.

Η Daily Mail έμαθε επίσης ότι μέλη της ομάδας του Μπέιμπερ συναντήθηκαν τον Οκτώβριο με τον αρχηγό της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε εντολή στο τμήμα ανθρωποκτονιών–ληστειών να εξετάσει τα ευρήματα που αφορούν τη Black Dahlia.