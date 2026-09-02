Ιράν: Νεκρά τέσσερα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης – Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν

Σκοτώθηκαν τέσσερα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους το πρωί της Τετάρτης (02.09.2026).

«Τέσσερις μαχητές της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης στην επαρχία Κερμανσάχ σκοτώθηκαν σε επίθεση του αμερικανικού καθεστώτος», δήλωσε η ισχυρή ένοπλη δύναμη του Ιράν σε ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο Fars.

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Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν

Επίσης, ανακοίνωσαν ότι σήμερα Τετάρτη (02.09.2026) επιτέθηκαν σε αμερικανικές βάσεις στην ιρακινή πόλη Αρμπίλ με drones και πυραύλους, σύμφωνα με τα κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ιδεολογικός στρατός της Τεχεράνης «εξαπέλυσε συντονισμένη επίθεση με πυραύλους και drones στις αμερικανικές βάσεις της Αρμπίλ», με στόχους «κέντρα συντήρησης», «αποθήκες τεχνικού εξοπλισμού», καθώς και ένα «αερόστατο παρατήρησης», σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Σύμφωνα με τις αντιτρομοκρατικές δυνάμεις του ιρακινού Κουρδιστάν, «τα στρατεύματα του συνασπισμού κατέρριψαν 10 drones που έφεραν εκρηκτικά στον εναέριο χώρο της επαρχίας Αρμπίλ μεταξύ 01:13 και 03:31», τοπική ώρα.