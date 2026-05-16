Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ιταλία: Οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του σε πεζούς και μαχαίρωσε περαστικό – Τουλάχιστον 7 τραυματίες

Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε βιτρίνα καταστήματος αφού χτύπησε τους πεζούς, ενώ ο οδηγός μαχαίρωσε έναν άνδρα που προσπάθησε να τον σταματήσει
Ιταλία
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Επτά άτομα τραυματίστηκαν, τέσσερις εκ των οποίων σε πολύ σοβαρή κατάσταση, το Σάββατο (16.05.2026), όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα πεζών στη Μόντενα, πόλη της βόρειας Ιταλίας.

Η αστυνομία της Ιταλίας ανέφερε ότι ο οδηγός, ηλικίας περίπου 30 ετών, συνελήφθη, ενώ φέρεται να προσπάθησε να μαχαιρώσει έναν περαστικό που προσπάθησε να τον σταματήσει. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, η τρελή κούρσα σταμάτησε όταν το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια βιτρίνα καταστήματος, αφού χτύπησε τους πεζούς σε έναν δρόμο στο κέντρο της πόλης.

Πλάνα από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν ένα σοβαρά κατεστραμμένο ασημί Citroën με το μπροστινό μέρος του συντριμμένο δίπλα στο πεζοδρόμιο, ενώ γύρω του υπάρχουν συντρίμμια.

Η Τζόρτζια Μελόνι παρακολουθεί στενά το περιστατικό.

Ο δήμαρχος δήλωσε: «Ευτυχώς, δεν υπήρξαν θάνατοι, αλλά επτά άτομα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Μια γυναίκα πιθανότατα θα χρειαστεί να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών, αφού έπεσε πάνω σε βιτρίνα καταστήματος».

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ιταλικά μέσα κάνουν λόγο για 2 νεκρούς, πράγμα που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

Ανέφερε επίσης ότι ο συλληφθέντας ανακρίνεται στο αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
174
135
89
89
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ταϊβάν: Εκφράζει την ευγνωμοσύνη στον Τραμπ, παρά την προειδοποίηση του να μην προχωρήσει σε ανεξαρτησία
Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, προειδοποίησε ανοιχτά τον Αμερικανό ομόλογό του ότι οποιοσδήποτε λάθος χειρισμός στο ζήτημα αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνη κλιμάκωση
Ντόναλντ Τραμπ
Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζούς – Δύο νεκροί και τρεις σοβαρά τραυματίες
Ο ένας από τους νεκρούς ήταν πατέρας τριδύμων - Ο οδηγός ισχυρίστηκε ότι έπαθε εγκεφαλικό και λιποθύμησε, ωστόσο ανακοίνωση αναφέρει ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Αυτοκίνητο έπεσε σε κόσμο στην Νέα Υόρκη
Newsit logo
Newsit logo