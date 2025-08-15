Συμβαίνει τώρα:
Δανία: Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου – Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

«Σοβαρή καταστροφή» λέει ο υπεύθυνος διαχείρισης του συμβάντος.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε ατύχημα με τρένο που έγινε σήμερα Παρασκευή (15/8/2025) στη νότια Δανία, σύμφωνα με αναφορές της τοπικής αστυνομίας.

Το ατύχημα με το τρένο έγινε μεταξύ των πόλεων Tinglev και Kliplev στη Δανία και είχε ως προορισμό το Sønderborg με τον υπεύθυνο διαχείρισης του συμβάντος να μιλάει για σημαντική καταστροφή.

Αναφέρθηκαν πολλοί τραυματίες αλλά ο ακριβής αριθμός και η σοβαρότητα των τραυματισμών παραμένουν ασαφείς καθώς η κατάσταση εξελίσσεται.

«Βρισκόμαστε σε ένα σιδηροδρομικό ατύχημα με αρκετούς τραυματίες κοντά στο Tinglev», ανέφερε η αστυνομία της περιοχής Νότια Γιουτλάνδη της Δανίας στις X. Επίσης η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται στο σημείο, κοντά στο Tinglev, μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες διάσωσης.

Ακόμα η αστυνομία γράφει: «Χρειαζόμαστε ησυχία και ηρεμία στον τόπο του ατυχήματος και τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα πρέπει να μείνουν μακριά από τον τόπο».

 Στην ιστοσελίδα της εταιρείας των τρένων, της DSB, αναφέρεται ότι δεν θα υπάρχουν τρένα μεταξύ Tinglev και Sønderborg για το υπόλοιπο της ημέρας ενώ η DSB προσπαθεί να εξασφαλίσει λεωφορεία για τη μεταφορά των επιβατών.

