Δανία, ΗΠΑ και Γροιλανδία ξεκινούν άμεσα συνομιλίες: Στο Νουούκ σήμερα η Δανή πρωθυπουργός

Σε νέα φάση μπαίνει η σχέση Γροιλανδίας και Δανίας με τις ΗΠΑ, μετά την απόσυρση των απειλών από τον Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση του αρκτικού νησιού. Η Δανή πρωθυπουργός, Μέτε Φρέντερικσεν αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νουούκ, ενώ ο Δανός ΥΠΕΞ δηλώνει πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια του νησιού θα ξεκινήσουν άμεσα.

Η συνάντηση της Δανής πρωθυπουργού, Μέτε Φρέντερικσεν με τον Γροιλανδό ομόλογό της, Γενς- Φρέντερικ Νίλσεν, αναμένεται να γίνει λίγο αφού ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε πίσω στα επικίνδυνα σχέδιά του για τη Γροιλανδία. Λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά αν και σύμφωνα με το Bloomberg, στόχος του Τραμπ είναι η «λευκή επιταγή» στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, στη Γροιλανδία.

Η Φρέντερικσεν θα μεταβεί στο Νουούκ απευθείας από τις Βρυξέλλες όπου συναντήθηκε με τον Ρούτε, ο οποίος τόνισε σήμερα στο Χ ότι συνεργάζεται με τη Δανή πρωθυπουργό προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα στην περιοχή της Αρκτικής.

«Συμφωνούμε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσει τη δέσμευσή του στην Αρκτική. Η άμυνα και η ασφάλεια στην Αρκτική είναι ζήτημα όλης της Συμμαχίας», υπογράμμισε στο Χ η Δανή πρωθυπουργός συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μια φωτογραφία της στο πλευρό του Ρούτε στις Βρυξέλλες.

Από την πλευρά του ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν τόνισε ότι οι συνομιλίες μεταξύ της Δανίας, της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ αναφορικά με την ασφάλεια του νησιού της Αρκτικής θα αρχίσουν «αρκετά σύντομα».

«Θα οργανώσουμε συναντήσεις αρκετά γρήγορα. Δεν θα ανακοινώσουμε πότε θα πραγματοποιηθούν αυτές οι συναντήσεις, διότι τώρα αυτό που χρειάζεται είναι αν αφαιρέσουμε το δράμα από την υπόθεση αυτή (… ) χρειαζόμαστε μια ήρεμη διαδικασία», δήλωσε ο Ράσμουσεν μιλώντας σε δημοσιογράφους από την Κοπεγχάγη. Υπογράμμισε εξάλλου ότι οι συνομιλίες με την Ουάσινγκτον θα αφορούν «την ασφάλεια, την ασφάλεια και την ασφάλεια».

Στο μεταξύ ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στη Γροιλανδία «μετά από πρόσκληση των αρχών, τις επόμενες ημέρες», επαναλαμβάνοντας την υποστήριξη του Παρισιού στη Δανία.

Η ημερομηνία της επίσκεψης αυτής «δεν έχει οριστεί», σημείωσε ο Μπαρό σε συνέντευξή του στο BFM/RMC.

Ενδέχεται όμως να συμπέσει με τα εγκαίνια του γαλλικού προξενείου στο νησί της Αρκτικής που είναι προγραμματισμένα για τις 6 Φεβρουαρίου.

Ο Μπαρό εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα μηνύματα των Ευρωπαίων αρχηγών κρατών τα οποία απηύθυναν «με πολλή ηρεμία αλλά και με πολλή αυστηρότητα» εκτιμώντας ότι «αναμφίβολα συνέβαλαν στην αλλαγή της αμερικανικής στάσης».