Κόσμος

Δανία: Καταγγέλλει η πρωθυπουργός την εκτόξευση φωτοβολίδων σε ελικόπτερο από ρωσική φρεγάτα – «Ανεύθυνη ενέργεια»

Η Μέτε Φρεντέρικσεν
Η Μέτε Φρεντέρικσεν / REUTERS
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Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν κατήγγειλε τη Δευτέρα (15.09.2026) την «ανεύθυνη ενέργεια της Ρωσίας» αναφορικά με ελικόπτερο πάνω από τη Βαλτική το πρωί.

Ο δανέζικος στρατός δήλωσε ότι ρωσικό πολεμικό σκάφος εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες προς ελικόπτερο των δυνάμεων της Δανίας πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα. «Οι ρωσικές ενέργειας έχουν στόχο να εκφοβίσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Δεν θα επιτύχουν. Δεν θα υποχωρήσουμε», δήλωσε σε ανακοίνωση η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν.

Το περιστατικό με τη ρωσική φρεγάτα

Το στρατιωτικό ελικόπτερο Fennec εκτελούσε αποστολή ρουτίνας για να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας. Μία από τις φωτοβολίδες πέρασε κοντά από το ελικόπτερο, πρόσθεσαν.

Οι φωτοβολίδες χρησιμοποιούνται συνήθως στη θάλασσα ως προειδοποιητικό σινιάλο.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο» και δήλωσε ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

«Από την πλευρά μας, η Δανία εργάζεται για να διασφαλίσει ότι όλα τα πλοία μπορούν να περνούν ειρηνικά από τα δανέζικα ύδατα, αλλά η Ρωσία μετακινεί σταδιακά τη γραμμή γι’ αυτό που θεωρείται αποδεκτή συμπεριφορά», δήλωσε ο ίδιος σε σημερινή ανακοίνωση. Πρόσθεσε ότι έχει καλέσει τον πρεσβευτή της Ρωσίας στη Δανία για συνάντηση σχετικά με το επεισόδιο.

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