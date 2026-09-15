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Ιράν: «Τελεία και παύλα» για συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Απορρίπτει κάθε συζήτηση μέχρι να εκπληρωθούν οι όροι του

Η απάντηση του Ιράν στις δηλώσεις του Τραμπ - Ζητά τον τερματισμό του πολέμου και την άρση των κυρώσεων για να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου
Τεχεράνη
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
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Το Ιράν «αδειάζει» για ακόμη μία φορά τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Λίγο αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «ανοιχτός» για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση προτρέποντας μάλιστα τους Ιρανούς να μην αποσπώνται από τα αντιφατικά μηνύματα των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της υψηλότερης αρχής ασφαλείας του Ιράν απέρριψε σήμερα (15.09.026) κάθε διάλογο με τις ΗΠΑ μέχρι να εκπληρωθούν οι όροι που έχει θέσει η χώρα του για τον πόλεμο. «Μην αφήνετε να σας αποσπούν την προσοχή τα αντιφατικά σήματα του Ντόναλντ Τραμπ, που εναλλάσσεται ανάμεσα στο “καμία διαπραγμάτευση” και στο “είμαστε έτοιμοι για συνομιλίες”» με το Ιράν, έγραψε στα social media ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ.

«Καμία συνομιλία έως ότου εκπληρωθούν οι όροι του Ιράν. Τελεία!”, πρόσθεσε ο Ρεζαΐ σε μήνυμά του στην αγγλική γλώσσα, το οποίο δείχνει να είναι μια άμεση απάντηση στις δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το πόσο «ανοιχτός» είναι να έρθει σε συνομιλίες με την Τεχεράνη.

«Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία, γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι ΗΠΑ θα επιλέξουν να εμπλακούν, μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί», είχε γράψει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η Τεχεράνη αξιώνει από την Ουάσινγκτον να τερματίσει οριστικά τον πόλεμο και κάθε επίθεση κατά του Ιράν και τους συμμάχους του στην περιοχή, μεταξύ των οποίων βρίσκεται το σιιτικό κίνημα της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η ιρανικές αρχές ζητούν εξάλλου την άρση του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα λιμάνια του, πλήρη αποζημίωση για τις ζημιές που προκάλεσε ο πόλεμος, την άρση κυρώσεων που πλήττουν την οικονομία του, όπως και την αποδέσμευση άνευ όρων των περιουσιακών του στοιχείων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό.

Το Ιράν έχει αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομία.

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