Δανία: Ο Τραμπ «δυστυχώς σοβαρολογεί» όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία, δηλώνει η πρωθυπουργός Φρεντέρικσεν

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, δήλωσε τη Δευτέρα (06.01.2026) ότι πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι σοβαρός όσον αφορά την επιθυμία του να καταλάβει τη Γροιλανδία και ότι τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία έχουν απορρίψει σαφώς την φιλοδοξία του.

«Δυστυχώς, πιστεύω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Νρόναλντ Τραμπ πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία», δήλωσε η Φρέντερικσεν στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR. «Έχω καταστήσει πολύ σαφές τη θέση του Βασιλείου της Δανίας, και η Γροιλανδία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, όλα σταματούν», δήλωσε η Φρέντερικσεν.

Παράλληλα, η πρωθυπουργός της Δανίας κάλεσε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να «σταματήσει τις απειλές» για την προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. Αυτό συνέβη μετά από δημόσιες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου και της συζύγου του κορυφαίου συμβούλου Στίβεν Μίλερ, οι οποίες προσέλκυσαν το διεθνές ενδιαφέρον.

«Πρέπει να το πω αυτό πολύ ξεκάθαρα στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρέντερικσεν σε ανάρτησή της της την Κυριακή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε για την ανάγκη των Ηνωμένων Πολιτειών να καταλάβουν τη Γροιλανδία. Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν μία από τις τρεις χώρες του Δανικού Βασιλείου», τόνισε.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Jens-Frederik Nielsen, εξέδωσε επίσης μια δήλωση, λέγοντας: «Η χώρα μας δεν είναι αντικείμενο ρητορικής των υπερδυνάμεων. Είμαστε ένας λαός. Μια χώρα. Μια δημοκρατία. Αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό».

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα The Atlantic την Κυριακή, ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις επανειλημμένες εκκλήσεις του προς τις ΗΠΑ να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία στο όνομα της εθνικής ασφάλειας, απαντώντας: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απολύτως. Τη χρειαζόμαστε για την άμυνα μας».

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, η Katie Miller, σύζυγος του αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού του Trump και συμβούλου εθνικής ασφάλειας Stephen Miller, δημοσίευσε μια φωτογραφία στο X με την αμερικανική σημαία πάνω από τον χάρτη της Γροιλανδίας. Η λεζάντα της ανάρτησης ήταν «Σύντομα».

Ο πρωθυπουργός Nielsen αναφέρθηκε σε «ασεβείς αναρτήσεις στα social media» στην δήλωσή του την Κυριακή. «Είμαστε ανοιχτοί σε συζητήσεις. Αλλά πρέπει να γίνονται μέσω των σωστών καναλιών και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Και τα σωστά κανάλια δεν είναι τυχαίες και ασεβείς αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους την Κυριακή το βράδυ, ο Τραμπ ρωτήθηκε για τα σχόλιά του σχετικά με τη Γροιλανδία, στα οποία επανέλαβε: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από άποψη εθνικής ασφάλειας. Αυτή τη στιγμή είναι τόσο στρατηγική, η Γροιλανδία είναι γεμάτη με ρωσικά και κινεζικά πλοία. Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από άποψη εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα είναι σε θέση να το κάνει».

Όταν ρωτήθηκε πώς θα δικαιολογούσε την κατάληψη της χώρας, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι θα ήταν για λόγους εθνικής ασφάλειας και επίσης προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Απλά λέω αυτό: χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας, και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να την έχουμε, και το ξέρουν αυτό», είπε.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ διόρισε τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζέφ Λάντρι, ως ειδικό απεσταλμένο του στη Γροιλανδία, προκαλώντας την περιφρόνηση των Φρέντερικσεν και Νίλσεν.

«Δεν μπορείς να προσαρτήσεις μια άλλη χώρα. Ούτε καν με το επιχείρημα της διεθνούς ασφάλειας», δήλωσαν οι ηγέτες σε κοινή δήλωση την εποχή εκείνη. «Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς και οι ΗΠΑ δεν πρέπει να την καταλάβουν».

Να σημειωθεί ότι η Γροιλανδία ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας από τις αρχές του 18ου αιώνα, αλλά το 1979 της παραχωρήθηκε αυτοδιοίκηση.