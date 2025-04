Δασμοί Τραμπ: Η στιγμή που o δημοσιογράφος του CNN Ρίτσαρντ Κουέστ εκνευρίζεται με τους συμβούλους του αμερικανού προέδρου – Viral η αντίδρασή του

Τον έντονο εκνευρισμό του στα όσα υποστήριξαν σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή των δασμών – σε έναν εμπορικό πόλεμο που άνοιξε ο αμερικανός πρόεδρος σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη – εξέφρασε ο Ρίτσαρντ Κουέστ, γνωστός δημοσιογράφος, οικονομικός αναλυτής και πανελίστας του CNN.

Ήταν κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής του CNN, όταν ο δημοσιογράφος του αμερικανικού δικτύου, σε μία κίνηση… απόγνωσης φαίνεται να πιάνει το πρόσωπό του με τα χέρια, κουνώντας παράλληλα το κεφάλι του, ενώ ακούει, μεταξύ άλλων, τον ανώτερο σύμβουλο του Λευκού Οίκου για το εμπόριο, Πίτερ Ναβάρο να σχολιάζει την επιβολή δασμών, εκτιμώντας πως οι αγορές «χρειάζονται να πιάσουν πάτο».

Της χαρακτηριστικής κίνησης με το κεφάλι του, ακολούθησε η δηκτική απάντησή του προς τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος σημείωσε πως «δεν θα υπάρξει, αναγκαστικά, ύφεση».

«Έχει δίκιο, δεν είναι υποχρεωτικό. Μόνο που οι οικονομικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί οδηγούν πλέον, σύμφωνα με κορυφαίους οικονομολόγους της Wall Street, σε ύφεση», σχολίασε ο δημοσιογράφος.

CNN’s Richard Quest reacts to top economic officials in the Trump administration defending the widespread tariffs President Donald Trump announced that caused tumult in the US stock market. pic.twitter.com/zjN8PDtqYN